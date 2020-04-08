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Mart ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?

Medya Takip Merkezi (MTM), Mart ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını belirledi. Rapora göre, dolar kurundaki yükseliş ve altın kurundaki dalgalanmalar gündemi meşgul ederken, FED kararları da en çok konuşulan konuların başında geldi
 08 Nisan 2020 14:28
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Mart ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?

Medya Takip Merkezi (MTM), Mart ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını belirledi. Rapora göre, dolar kurundaki yükseliş ve altın kurundaki dalgalanmalar gündemi meşgul ederken, FED kararları da en çok konuşulan konuların başında geldi.

MTM, Mart ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları belirledi. Rapora göre, koronavirüs salgını insan sağlığının yanı sıra ekonomiyi de sert vurdu. Ay boyunca koronavirüs endişeleri piyasaya hakim olmaya devam ederken ekonomide sert dalgalanmalar yaşandı. Türkiye'de ise koronavirüsün ülkeye girmesiyle birlikte ekonomide bir dizi önlem alınmaya başlandı.

Dolar yükselirken altında sert dalgalanmalar yaşandı

Dünya ekonomisini tesiri altına alan koronavirüs ekonomik kaygıları beraberinde getirdi. Ay boyunca sert dalgalanmalar yaşayan dolar kuru Mart ayına 6,23 TL seviyelerinde başladı. 24 Mart'ta 6,50 TL'yi test eden dolar, FED kararlarıyla ufak bir düşüş yaşayarak da 6,31 seviyesine geriledi. Ancak bu seviyede tutunamayan dolar kuru ayı yükselmeye devam ederek 6,58 seviyesinde kapattı. Koronavirüs endişelerinin devam ettiği Mart ayında 137 bin 23 habere yansıyan dolar, ekonomi gündeminin başlıca konusu oldu. Euro ise aya 6,92 TL seviyesinde başladı ve kapanışı 7,21 TL seviyesinde tamamladı.

Piyasalardaki hareketlilik sarı metalin de alış ve satış fiyatı üzerinde etkili oldu. Koroanvirüs salgını ve dolar kurundaki yükselişle beraber rekor kıran altın fiyatlarında, zaman zaman ortaya çıkan belirsizlikler, merkez bankalarının altığı tedbirler ve kararlarla birlikte hem sert yükselişler hem de sert düşüşler görüldü. Altının gram fiyatı özellikle dünya genelinde borsa yatırımcılarının ek teminat istemesinden dolayı sert bir düşüş yaşadı. Ay boyunca 299,19 ve 343,93 TL aralığında dalgalanmalar yaşayan altın, Mart ayını 335 TL seviyesinde kapatarak medyada 45 bin 250 habere yansıdı.

FED indirimi iç piyasada beklenen etkiyi oluşturmadı

Dünya koronavirüsünün oluşturduğu ekonomik kriz ile baş etmeye çalışırken, olası çöküşlerin önüne geçmek için merkez bankaları beraber hareket etme kararı aldı. ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı boyunca iki kez faiz indirimine giderek önce 50 daha sonrada 100 baz puan indirime gitti ve faizleri 0-0.25 bandına indirdi. Ancak normalde iç piyasaya olumlu yansıması gereken bu hamle dolar kuru üzerinde pek de etkili olmadı. FED buna ek olarak 700 milyar dolarlık büyük bir ek parasal genişleme programı açıklasa da piyasalarda düşüş sürdü. Ay boyunca piyasayı korumaya yönelik yaptığı açıklama ve indirimlerle 43 bin 467 habere yansıyan FED, Mart ayı ekonomi gündeminin başlıca konuları arasında yer aldı.

Türkiye önlem almaya devam ediyor

Türkiye'de de hükümet, koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için birtakım önlemler almaya devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından 100 milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adını verdiği paketi açıkladı. Pakette; perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6'şar ay ertelenmesi. Konaklama vergisinin Kasım ayına kadar uygulanmaması ve otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay tehir edilmesi gibi önlemler alınırken, en düşük emekli maaşı bin 500 liraya yükseltildi. Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin de Nisan ayı başına çekilmesi gibi detayların da yer aldığı ve iş dünyası tarafından da büyük bir destek görerek can suyu olarak nitelendirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ay boyunca medyada 26 bin 307 haberde yer alarak, ekonominin başlıca konuları arasında yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
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