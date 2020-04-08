Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla evlerine gönderiliyor
|08 Nisan 2020 14:34
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ZONGULDAK
Zonguldak'ta koronavirüs tedavisi gören iki hasta alkışlarla taburcu edildi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 17 ve 43 yaşındaki iki hasta evlerine gönderildi.
Koronavirüs teşhisiyle Alaplı Devlet Hastanesinde tedavi gören iki erkek hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
KASTAMONU
Kastamonu'nun ilk pozitif vakası alkışlarla taburcu edildi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde umreden döndükten sonra evinde rahatsızlanarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan ve pozitif teşhisi konulan Yaşar Çetin, alkışlarla taburcu edildi. Çetin, moral ve motivasyonunu yüksek tutarak daha çabuk iyileştiğini söyledi.
BURSA
Bursa'da korona virüsü yenen hastalar alkışlarla yolcu ediliyor
Bursa'da son 2 günde 21 hasta korona virüsü yenerek tedavi gördükleri hastanelerden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Bursa valiliği dün 19 hastanın korona virüsünü yendiğini tedavileri tamamlanıp taburcu edildiklerini açıkladı. Bugünde açıklama yapan valilik Gürsu ilçesindeki bir hastanede korona virüs tedavisi gören 2 kadın hastanın korona virüsü yendiğini ve taburcu edildiğini açıkladı.
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