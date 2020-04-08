PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı
|08 Nisan 2020 14:36
|Yazdır
PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırısı 5 kişiyi hayattan koparırken, 21 çocuğu da yetim bıraktı.
Kulp'un Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan 5 kişinin Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) olduğu belirlendi.
Şehitlerden Hazar'ın 4, Tanrıkulu'nun 5, Erboğa'nın 5, Yıldız'ın 5, Akdeniz'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Şehitlerin cenazesi Kulp Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından otopsi için ambulanslarla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Güleç köyünde yaşayan Abdulaziz Teyfur yaptığı açıklamada, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.
Evde bulunduğu sırada bir ses duyduğunu, bunun üzerine muhtarı aradığını ifade eden Teyfur, "O da bana olaydan bahsetti. Burada odun topluyorlardı. Gidip gelirken selamlaşıyorduk. Allah kimsenin hakkını bırakmasın." dedi.
Saldırının ardından olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kulp'taki saldırıyı kınadı
08 Nisan 2020 14:23
|PKK Kulp'ta yine odun toplamaya giden köylüleri hedef aldı
08 Nisan 2020 12:39
|Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski askerin 15 yıla kadar hapsi istendi
08 Nisan 2020 11:35
|PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
08 Nisan 2020 10:15
|PKK, öldürülen örgüt yöneticisinin ölümünü 8 ay gizledi
08 Nisan 2020 09:49
|MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
08 Nisan 2020 09:18
|Terör kamplarını koronavirüs vurdu
07 Nisan 2020 14:39
|Selçuk Mızraklı hakkında gerekçeli karar hazırlandı
07 Nisan 2020 14:01
|Bitlis'te toprağa gömülmüş 5 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi
07 Nisan 2020 13:02
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
07 Nisan 2020 12:09