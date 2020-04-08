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Erdoğan: Hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir
 08 Nisan 2020 14:38
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Erdoğan: Hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri vatandaşlara dağıtılan paketlerde yer alan mektubunda, "Devlet olarak gerekli tum tedbirleri alıyor, milletimizin saglıgını tehdit eden bu salgına karsı butun imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtım için hazırlanan hijyen kitlerinin bulunduğu pakette, Erdoğan'ın vatandaşlara hitaben yazdığı mektup da yer aldı.

Erdoğan mektubunda, küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadele içerisinde olduklarını, devlet olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve milletin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanların seferber edildiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Sosyal devlet anlayışıyla sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor."

Alınan tedbirlerin yanında en büyük görevin vatandaşlara düştüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızın uyarılarını dikkatle dinlemeli, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu hastalığın özellikle kronik rahatsızlığı olan ve yaşça büyük kişilerde ölümcül sonuçlara neden olabildiği hepimizin malumudur. Bu nedenle inançlarımızın da gerektirdiği üzere insani bir sorumlulukla yüksek risk grubundaki vatandaşlarımıza daha özel bir ihtimam gösteriyoruz. Bunun için, koronavirüs tedbirleri kapsamında, yüksek risk grubundaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına kısıtlama getirdik. Sizlerden ricam bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur."

- "Yakını bulunmayan vatandaşlar mağdur edilmeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte, yüksek risk grubunda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceklerini bildirdi.

112, 155 ve 156 telefon numaraları arandığı takdirde, vali ve kaymakamlar başkanlığında

kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunun tüm ihtiyaçları karşılamak üzere hazır olduğunun altını çizen Erdoğan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Tüm bu tedbirlerin yanında, Bilim Kurulunun da önerileriyle sizlere koruyucu maske ve kolonya hediye ediyoruz. Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır. Her badirede olduğu gibi bu sıkıntılı süreçten de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek çıkacağımızdan şüphem yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere sevgi ve hürmetlerimi sunuyor, sağlıklı sıhhatli bir ömür geçirmenizi Rabbimden niyaz ediyorum."
Anadolu Ajansı
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