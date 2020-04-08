Kaykay yapan iki gencin polis sirenini duyduğu andaki güldüren görüntüsü
Evlerinin önünde kaykay yapan 20 yaş altı iki genç polis sirenini duyunca kaçarken yere düştü. O panik anları, yerini güldüren görüntülere bıraktı.
|08 Nisan 2020 14:44
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İçişleri Bakanlığı'nın 'Evde Kal' çağrısı ve koronavirüs salgının yayılmaması için 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamalar, ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor.
Antalya'da arkadaşı ile birlikte evin önünde, kask ve dizliklerini takıp kaykay yapan genç, babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Oğlunu, 'Yola çıkma oğlum' diye uyaran baba, o anları kaydediyordu.
'Nasıl baba sürebiliyor muyum' diyen oğlunu, 'Evet evet bayağı alıştın!' diyen babanın sözleri polis sireni sesiyle kesildi.
Sokağa gelen polisten kaçan gençler, eve girerken yere düşünce baba kahkahalarla güldü.
O baba, oğlu ile arkadaşının güldüren kaykay görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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