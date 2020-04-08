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MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Bosna Hersek'e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Bosna Hersek'e ulaştığını bildirdi
 08 Nisan 2020 14:47
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MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Bosna Hersek'e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Bosna Hersek'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sağlık malzemelerini taşıyan uçak, Bosna Hersek'e ulaştı.

Uçaktaki görevli personeli, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç karşıladı.
Anadolu Ajansı
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