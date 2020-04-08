MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Bosna Hersek'e ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Bosna Hersek'e ulaştığını bildirdi
|08 Nisan 2020 14:47
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Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Bosna Hersek'e ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sağlık malzemelerini taşıyan uçak, Bosna Hersek'e ulaştı.
Uçaktaki görevli personeli, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç karşıladı.
Sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Bosna Hersek'e ulaştı. Uçağı ve görevli personelimizi Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoni ve Büyükelçimiz Haldun Koç karşıladı. 🇹🇷🇧🇦 pic.twitter.com/GZGEgY32VzT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2020
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