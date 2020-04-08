AK Parti ve MHP'den sağlık çalışanları için yeni yasa teklifi
AK Parti ve MHP Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif corona virüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor
|08 Nisan 2020 14:53
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AK Parti ve MHP Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif corona virüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.
TRT Haber
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