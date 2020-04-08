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Önce oğlunu öldürdü, sonra da intihar etti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba, intihar etti
|08 Nisan 2020 15:16
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba, intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 1810 Sokak'taki evinin terasında oturan F.Ç. (47) ile o sırada sokakta olan oğlu C.Ç. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.Ç. tabancayla oğlu C.Ç'ye ateş etti. F.Ç. daha sonra aynı tabancayla intihar etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Baba ve oğlunun cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.
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