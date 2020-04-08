Rize'de otizmlilere 1 saat dışarı izni
Rize Valiliği otizmli bireylerin günde 1 saat dışarı çıkmasına izin verileceğini duyurdu
|08 Nisan 2020 15:21
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Rize Valiliği otizmli bireylerin günde 1 saat dışarı çıkmasına izin verileceğini duyurdu.
Rize Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama
Rize'de otizmli bireylerin günde 1 saat boyunca aileleri refakatinde dışarıya çıkmalarına müsaade edilecek. 20 yaş altı kısıtlaması, bu kardeşlerimiz için 1 saat süresince uygulanmayacak istisna olarak değerlendirilecek.
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