Meclis'te MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik çıktı
|08 Nisan 2020 15:35
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Gündem dışı konuşmalar sırasında yaşanan terör tartışması sonrasında TBMM Genel kurulu karıştı, MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik yaşandı. MHP ve HDP milletvekillerinin tartışması arbedeye dönüştü. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavganın büyümesi önlendi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili CHP'li Levent Gök başkanlığında toplandı.
Gündem dışı söz alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza infaz yasası düzenlemesini eleştiren HDP milletvekillerine, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bugün PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği, 5 sevilin şehit olduğu saldırı üzerinden yanıt verdi. Enginyurt, "5 Kürt vatandaşı, Diyarbakır'da bir pusuda hayatlarını kaybetti. Hiç kimse PKK'lı hainlerin affını bu Meclis'ten beklemesin. Terör sevicileri lanetliyorum" dedi.
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