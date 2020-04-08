Sağlık çalışanı ter içinde, 'Evde kal' çağrısında bulundu
|08 Nisan 2020 16:10
|Yazdır
Zonguldak'ta Atatürk Devlet Hastanesinde çalışan sağlık çalışanın ter içinde kaldığı fotoğraf sosyal medya da büyük beğeni aldı.
Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ve Türkiye'de etkisini sürdürmeye eden korona virüs salgını nedeniyle sağlık çalışanları insanların sağlıklarına kavuşturmak için gecesi gündüzüne katarak çalışmalarına devam ediyor.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde protable röntgen bölümünde çalışan Selçuk Yılmaz'ın ter içinde kaldığı fotoğrafı sosyal medya da paylaşması büyük beğeni aldı.
Sağlık çalışanı Selçuk Yılmaz, vatandaşlara evde kal çağrısında bulunarak, ''Yoğun bakımda portable röntgen çekiminden çıktım. Diğer meslektaşlarım katlarda film çekiyorlar. Çekimden çıkınca hepimiz bu durumdayız.Tek isteğimiz evde kal Zonguldak''dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüsü yenen 112 başhekimi taburcu oldu
08 Nisan 2020 16:47
|Doktorlar mesai arkadaşlarını alkışlayıp baklava ikram etti
07 Nisan 2020 23:48
|Teröristlerin baskınından kurtuldu, azmiyle profesör oldu
07 Nisan 2020 22:32
|Kaymakam, makam odasını Vefa Sosyal Destek Grubu'na tahsis etti
07 Nisan 2020 18:39
|Pandemi doktoru yarbay nereye gittiğini soran polislere sert çıktı
07 Nisan 2020 18:34
|Bakan duyurdu... Koronavirüsten hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 18:05
|Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
07 Nisan 2020 17:11
|Testi pozitif çıkan Kaymakam tedaviye alındı
07 Nisan 2020 17:03
|Polisler, yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaştı
06 Nisan 2020 22:46
|KOSGEB Müdürü, Londra'daki ailesiyle koronavirüsten kurtulmaya çalışıyor
06 Nisan 2020 19:01