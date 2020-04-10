Emeklilik yaşını açıkta bekleyenler, emeklilik ikramiyesini hangi katsayılar üzerinden alır?

Sosyal güvenlik sisteminde emeklilik hizmet süresini tamamlayıp, emeklilik yaş gruplarını tamamlayacakları tarihe kadar ister farklı statülerde çalışmak suretiyle, ister hiç çalışmadan bekleme uygulaması da bulunur. Bu konudaki değerlendirmelerimizi sitemizde zaman zaman yapmaktayız.

Peki, emeklilik yaş grubunu tamamlayan memurlar, emeklilik ikramiyelerini hangi katsayılar uygulanarak alacaklardır?

Memurların emeklilik ikramiye ödemesindeki usul ve esaslarının nasıl olduğu 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmünde belirlenmiştir. Bu hüküm gereği;

Birinci önemli özellik; emeklilik ikramiyelerinin ödenmesi için mutlaka kişilere emekli aylığı bağlanması gerekmektedir. Emekli aylığının mutlaka memurluk statüsünde bir aylık olması şart değildir. Esnaf, işçi veya memur statüsünde aylık bağlanmış olması fark etmemektedir. Yani bir emekli aylığı bağlanmadığı sürece emekli ikramiyesi de ödenmemektedir. Bu uygulama işçilere ödenen kıdem tazminatı ödeme usul ve esaslarıyla örtüşmemektedir.

İkinci önemli özellik; emekli aylığı bağlanacak kişiye ödenecek emekli ikramiyesinde memurun görevinden ayrıldığı derece ve kademe, ek gösterge, yani kişinin son intibak durumu esas alınarak ve memurun emekli aylığı bağlanması için yapmış olduğu müracaat tarihinde, yani aylığın başlangıç tarihindeki memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplama yapılmasıdır. Kısaca, memura emekli ikramiyesi hesaplanırken aylık bağlamaya esas uygulanan güncel memur maaş katsayısı esas alınarak yapılmaktadır.

Örnek olarak; (1 ) Bir memur kadın ise 20, erkek ise 25 yılını doldurmuş olsun ve 2019 yılında emeklilik yaş grubunu tamamlayacağı 2023 yılına kadar görevinden istifa etmek suretiyle ayrılsın ve hiçbir şekilde zorunlu çalışması olmasın. 2019 yılında ayrıldığı intibakı 2/3 ü ise, bu memura emekli aylığı bağlanacağı tarih olan 2023 tarihinde yine 2/3 intibakı üzerinden ve 2023 yılındaki memur maaş katsayısı uygulanarak hem emekli aylığı bağlanır, hem de emekli ikramiyesi ödemesi hesaplanır.

(2) Yine bir memur kadın ise 20, erkek ise 25 yılını doldurmuş olsun ve 2019 yılında emeklilik yaş grubunu tamamlayacağı 2023 yılına kadar görevinden istifa etmek suretiyle ayrılsın ve bu kişi 3 yıl 6 ay ve daha fazla işçi statüsünde çalışmış olsun. Bu kişinin 2019 yılında memurluktan ayrıldığı intibakı ¼ ise, bu memura işçi statüsünde emekli aylığı bağlanacağı tarihte yine ¼ intibakı üzerinden ve emekli aylığı bağlanacağı tarihteki güncel memur maaş katsayısı uygulanarak emekli ikramiyesi ödemesi hesaplanır. Yani emekli aylığını işçi statüsünde olsa dahi, işçilikte geçen süreler hariç sadece memurluk hizmetlerine yine memurlar için uygulanan sistem ve güncel memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplama yapılır.