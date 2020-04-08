1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Motorine 15 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına 15 kuruş zam geldi.
 08 Nisan 2020 16:36
Yazdır
Motorine 15 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına 15 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Başkent Ankara'da ortalama 5,38 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,45 liraya, İzmir'de 5,40 liradan 5,55 liraya yükselecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Motorine 15 kuruş zam gelecek
08 Nisan 2020 10:15		 Benzine 5 kuruş indirim yapıldı
07 Nisan 2020 16:17
Benzine 15 kuruş zam yapıldı
06 Nisan 2020 16:27		 Benzine bu gece zam geliyor
06 Nisan 2020 10:18
Benzine 20 kuruş zam yapıldı
03 Nisan 2020 16:18		 Ekonomistlerden enflasyonda 'gıda fiyatları' uyarısı
03 Nisan 2020 15:35
Mart 2020 kira artış oranı belli oldu
03 Nisan 2020 13:55		 Martta fiyatı en fazla artan ürün sivri biber oldu
03 Nisan 2020 10:32
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
03 Nisan 2020 10:13		 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Nisan 2020 10:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:16 - Altın günü yeni rekorla kapattı17:10 - Öldükten sonra koronavirüs testi pozitif çıktı17:06 - Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile koronavirüs ile mücadeleyi görüştü17:04 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı en yüksek rakama ulaştı16:57 - Bakan Selçuk EBA Canlı Sınıfta sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu16:55 - Antalya Valisi, ildeki koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı16:55 - Muğla'da kronik hastalığı olmayanlar esnek çalışma sistemine dahil edildi16:53 - İçişleri Bakanlığı: 'Açık Kapı' birimleri para dağıtmaz16:50 - '601 sağlık çalışanı öldü' diyen Halk TV'ye para cezası16:47 - Koronavirüsü yenen 112 başhekimi taburcu oldu
16:39 - İngiltere Başbakanı Johnson, tedaviye cevap veriyor16:37 - Nöbetçi noterliklerin ilk yıl karnesi16:36 - Motorine 15 kuruş zam16:29 - MİT'ten nokta operasyon... Sapık terörist 'Zinar' öldürüldü16:22 - Aşı ve ilaç geliştirenlere 6 bin TL burs16:17 - Fransa'dan geldi, Türkiye'de Koronayı yendi16:10 - Sağlık çalışanı ter içinde, 'Evde kal' çağrısında bulundu15:59 - 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
perte çıkmak 1
roman kratochvil 2
memurlar.netten mesaj almak 3
bıyık bırakmak 6
bottle boys 1
corona virüs vaka sayısı 2
bamya 2
erdoğan'ın fatih portakal hakkında suç duyurusunda bulunması 1
anlamazdan gelmek 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 4
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam