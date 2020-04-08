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'601 sağlık çalışanı öldü' diyen Halk TV'ye para cezası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında açıkladığı bilgileri yanlış aktararak, 601 sağlık çalışanının korona virüs nedeniyle öldüğünü duyuran Halk TV'ye RTÜK tarafından idari yaptırım uygulandı.
 08 Nisan 2020 16:50
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'601 sağlık çalışanı öldü' diyen Halk TV'ye para cezası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında açıkladığı bilgileri yanlış aktararak, 601 sağlık çalışanının korona virüs nedeniyle öldüğünü duyuran Halk TV'ye RTÜK tarafından idari yaptırım uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı korona virüsten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, izleyicilerine, "Türkiye'de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti" şeklinde yansıtan Halk TV'nin raporu, bugünkü RTÜK gündeminde görüşüldü.

Ekrana yansıyan yanlış, RTÜK izleme uzmanlarının raporlarına yansıdı. Yayında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarıldığı şeklindeki raporu değerlendiren Üst Kurul, tespit edilen kusuru yerinde bularak Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.
İhlas Haber Ajansı
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