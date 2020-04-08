'601 sağlık çalışanı öldü' diyen Halk TV'ye para cezası
|08 Nisan 2020 16:50
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında açıkladığı bilgileri yanlış aktararak, 601 sağlık çalışanının korona virüs nedeniyle öldüğünü duyuran Halk TV'ye RTÜK tarafından idari yaptırım uygulandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı korona virüsten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, izleyicilerine, "Türkiye'de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti" şeklinde yansıtan Halk TV'nin raporu, bugünkü RTÜK gündeminde görüşüldü.
Ekrana yansıyan yanlış, RTÜK izleme uzmanlarının raporlarına yansıdı. Yayında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarıldığı şeklindeki raporu değerlendiren Üst Kurul, tespit edilen kusuru yerinde bularak Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Muğla'da kronik hastalığı olmayanlar esnek çalışma sistemine dahil edildi
08 Nisan 2020 16:55
|İçişleri Bakanlığı: 'Açık Kapı' birimleri para dağıtmaz
08 Nisan 2020 16:53
|Nöbetçi noterliklerin ilk yıl karnesi
08 Nisan 2020 16:37
|45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
08 Nisan 2020 15:59
|Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntıları belli oldu
08 Nisan 2020 15:28
|Rize'de otizmlilere 1 saat dışarı izni
08 Nisan 2020 15:21
|MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Bosna Hersek'e ulaştı
08 Nisan 2020 14:47
|İller Bankası, borçlu belediyelerden kesinti yapmayacak
08 Nisan 2020 14:20
|Maske ve eldiven atıklarına ilişkin genelge
08 Nisan 2020 13:37
|Et ve Süt Kurumundan, İYİ Partili vekile yanıt
08 Nisan 2020 13:31