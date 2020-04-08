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Antalya Valisi, ildeki koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarından 6'sının hayatını kaybettiğini, 13'ünün ise tamamen iyileşip, taburcu edildiğini bildirdi.
 08 Nisan 2020 16:55
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Antalya Valisi, ildeki koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarından 6'sının hayatını kaybettiğini, 13'ünün ise tamamen iyileşip, taburcu edildiğini bildirdi.

Karaloğlu, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla önemli kararlar aldıklarını ve bu kararların uygulanması için de sıkı denetimler yapıldığını söyledi.

Kentte test sonucu pozitif çıkan hastalar olduğunu anlatan Karaloğlu, şu bilgileri verdi:

"Bunlardan 78'ini hastanelerdeki servislerde takip ediyoruz. 12 vakamız da yoğun bakımlarda. 7'si solunum cihazına bağlı olarak takip ediliyor, 5'i normal yoğun bakım servislerinde. 13 vatandaşımız tamamen iyileşip, taburcu edildi. 6 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Kaybettiğimiz vatandaşların yaş ortalaması 78."

Kentte test sonucu pozitif çıkan 48 hastanın da herhangi bir klinik bulgusu olmaması nedeniyle gözetim altında tutuldukları evlerinde takip edildiğini bildiren Karaloğlu, "Bu hastalarımızı 14 günlük sürelerinin tamamlanması için Sağlık İl Müdürlüğümüz evlerinde yakından takip ediyor. Herhangi bir hastalıkları, bulgular yok. Onları da iyileşmiş olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının çok yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Karaloğlu, hastalığın önlenmesinde izolasyonun önemine dikkati çekti.

Karaloğlu, evden çıkma yasağı getirilen tüm vatandaşların ihtiyaçlarının, Valilik bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılandığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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