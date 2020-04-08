Muğla'da kronik hastalığı olmayanlar esnek çalışma sistemine dahil edildi
|08 Nisan 2020 16:55
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Muğla Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyonu Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu raporuna binaen kronik rahatsızlığı olmayanları tekrar göreve çağırmış ve esnek çalışma sistemine dahil etmiştir.
Başkanlıktan gönderilen yazıda, raporları hakkında tereddüdü olanların gönüllü olarak görevdeki arkadaşlarına destek olmak amacıyla esnek çalışma sistemine dahil olması belirtilmiştir.
Ayrıca, idari izinde iken 'Evde Kal' kuralına uymayanlar hakkında idari işlem yoluna gidilmek zorunda kalınacağı belirtilmiştir.
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