1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muğla'da kronik hastalığı olmayanlar esnek çalışma sistemine dahil edildi

Muğla Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyonu Başkanlığı, kronik hastalığı olmayanları göreve çağırdı ve esnek çalışmaya dahil etti.
 08 Nisan 2020 16:55
Yazdır
Muğla'da kronik hastalığı olmayanlar esnek çalışma sistemine dahil edildi

Muğla Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyonu Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu raporuna binaen kronik rahatsızlığı olmayanları tekrar göreve çağırmış ve esnek çalışma sistemine dahil etmiştir.

Başkanlıktan gönderilen yazıda, raporları hakkında tereddüdü olanların gönüllü olarak görevdeki arkadaşlarına destek olmak amacıyla esnek çalışma sistemine dahil olması belirtilmiştir.

Ayrıca, idari izinde iken 'Evde Kal' kuralına uymayanlar hakkında idari işlem yoluna gidilmek zorunda kalınacağı belirtilmiştir.

İŞTE RESMİ YAZI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı: 'Açık Kapı' birimleri para dağıtmaz
08 Nisan 2020 16:53		 '601 sağlık çalışanı öldü' diyen Halk TV'ye para cezası
08 Nisan 2020 16:50
Nöbetçi noterliklerin ilk yıl karnesi
08 Nisan 2020 16:37		 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
08 Nisan 2020 15:59
Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntıları belli oldu
08 Nisan 2020 15:28		 Rize'de otizmlilere 1 saat dışarı izni
08 Nisan 2020 15:21
MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Bosna Hersek'e ulaştı
08 Nisan 2020 14:47		 İller Bankası, borçlu belediyelerden kesinti yapmayacak
08 Nisan 2020 14:20
Maske ve eldiven atıklarına ilişkin genelge
08 Nisan 2020 13:37		 Et ve Süt Kurumundan, İYİ Partili vekile yanıt
08 Nisan 2020 13:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:16 - Altın günü yeni rekorla kapattı17:10 - Öldükten sonra koronavirüs testi pozitif çıktı17:06 - Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile koronavirüs ile mücadeleyi görüştü17:04 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı en yüksek rakama ulaştı16:57 - Bakan Selçuk EBA Canlı Sınıfta sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu16:55 - Antalya Valisi, ildeki koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı16:55 - Muğla'da kronik hastalığı olmayanlar esnek çalışma sistemine dahil edildi16:53 - İçişleri Bakanlığı: 'Açık Kapı' birimleri para dağıtmaz16:50 - '601 sağlık çalışanı öldü' diyen Halk TV'ye para cezası16:47 - Koronavirüsü yenen 112 başhekimi taburcu oldu
16:39 - İngiltere Başbakanı Johnson, tedaviye cevap veriyor16:37 - Nöbetçi noterliklerin ilk yıl karnesi16:36 - Motorine 15 kuruş zam16:29 - MİT'ten nokta operasyon... Sapık terörist 'Zinar' öldürüldü16:22 - Aşı ve ilaç geliştirenlere 6 bin TL burs16:17 - Fransa'dan geldi, Türkiye'de Koronayı yendi16:10 - Sağlık çalışanı ter içinde, 'Evde kal' çağrısında bulundu15:59 - 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 2
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
suriyeli kadının altız doğurması 3
bıyık bırakmak 6
la casa de papel 3
anlamazdan gelmek 1
maydonoz 1
Parayla maske satışının yasaklanmasi 3
memurlar.netten mesaj almak 3
erdoğan'ın fatih portakal hakkında suç duyurusunda bulunması 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam