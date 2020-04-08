ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı en yüksek rakama ulaştı
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
|08 Nisan 2020 17:04
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