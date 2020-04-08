Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile koronavirüs ile mücadeleyi görüştü
Erdoğan-Şi Cinping görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı
|08 Nisan 2020 17:06
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