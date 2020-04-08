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Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile koronavirüs ile mücadeleyi görüştü

Erdoğan-Şi Cinping görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı
 08 Nisan 2020 17:06
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Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile koronavirüs ile mücadeleyi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Erdoğan-Şi Cinping görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı
Anadolu Ajansı
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