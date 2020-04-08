1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor

Bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, bilim insanlarının diğer umudu iyileşen hastaların kanından üretilen antikor plazma tedavisi. Çin'de yayımlanan bir araştırma plazmayla tedavi edilen 10 corona virüs hastasının iyileştiğini ortaya koydu.
 08 Nisan 2020 17:21
Yazdır
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor

Corona virüste aşı çalışmaları devam ederken bilim insanları iyileşen hastaların kanını tedavi için kullanmayı amaçlıyor.

Türkiye dahil dünyada birçok ülke corona virüse yakalandıktan sonra hastalığı atlatan kişilerin kanlarından alınan plazmalarla tedavi girişimlerini başlatmış durumda.

Çin'de yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları plazma tedavisine ilişkin umut verici bulgular ortaya koyddu.

PNAS dergisinde yayımlanan pilot çalışmanın makalesinde Çin'de plazmayla tedavi edilen 10 hastanın iyileşme aşamasına geçtiği vurgulandı.

Makalenin bulgularına göre tek doz antikor tedavisi uygulanan hastalarda semtomların görülme süresi azaldı, oksijen seviyeleri arttı ve enfeksiyondan arınma süreleri de hızlandı.

Çalışmaya konu olan katılımcılardan 46 yaşındaki bir erkek hastanın ateş, öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu ardından yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Kanındaki oksijen seviyesi yüzde 80'lere kadar düşen hastaya 11. günde plazma tedavisi uygulandığı ve iki gün sonra hastanın oksijen seviyesinin yüzde 90'nın üstüne çıktığı gözlemlendi.

Normal şartlar altında kandaki oksijen seviyesiin yüzde 95 - 100 arasında olması gerekiyor. Hastanın üç gün içerisinde solunum cihazına ihtiyaç duymayacak seviyeye geldiği belirtildi.

Dikkat çeken bir diğer sonuca göre hastaya 12. günde yapılan corona virüs testi negatif sonuç verdi.

Yine 49 yaşındaki bir kadın hastaya yoğun bakımdaki 10. gününde antikor tedavisi uygulandı. İki gün sonra hastanın vücudunun corona virüsten arındığı ve röntgen sonuçlarının akciğerlerde temizlenme gösterdiği not edildi.

Araştırmaya konu olan 10 hastanın da aynı hastanenin acil servine başvurduğu ve daha sonra yoğun bakıma alındığı belirtildi. Aynı şekilde aynı hastanede kalan ikinci bir 10'lu grup oluşturuldu. Kontrol grubu olarak nitelendirilen bu hastalara plazma tedavisi uygulanmadı.

Yaş ve cinsiyet bakımından benzerliğin sağlandığı belirtilirken plazma tedavisi uygulanmayan 10 hastadan üçünün öldüğü belirtildi.

Plazma tedavisi gören hastalarda ise can kaybı görülmedi. Ancak bir hastanın suratına kızarıklık meydana geldi.

Araştırmanın yürütücüsü doktor Kai Duan bu öncü sonuçların daha güvenilir sonuçlar vermesi için geniş gruplar üzerinde yapılan çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DE PLAZMA TEDAVİSİ UYGULAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiiğimiz güncellerde Corona virüse karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışını, hastalığı yenen Dr. Kürşat Demir yaptı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, tedavi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tedavi için kriterleri açıkladı.

Amerikan FDA (U.S. Food and Drug Administration) tarafından, "Covid-19 Konvansiyonel Plazma Araştırması - Acil Durum Bildirgesi" ile 24 Mart 2020 tarihinde aynı konuda bir tavsiye kararının da yayımlandığına işaret edilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında, immün plazmaların aktif virüs infeksiyonu nedeniyle hastanede yatan hastalara tedavi amacıyla verilmesinin bilimsel temellerinin oluştuğu görülmektedir. Ülkemizde de etkisini göstermeye başlayan Covid-19 pandemisinde, ihtiyaç duyan hastalara kullanmak üzere immün plazmanın temini ve kullanımı konusunda Bakanlığımızca çalışma başlatılmıştır. Bu çerçevede, Türk Kızılay Bölge Kan Merkezleri (BKM), süreli bölge kan merkezleri (SBKM), bünyesinde Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış aferez merkezi bulunan kamu, özel ve vakıf üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu yararı gözeten vakıf hastaneleri Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş olan bağışçıdan tanımlanan kriterler çerçevesinde ve bu hastanelerin transfüzyon merkezleri sorumluluğunda (Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği ilkelerine uygun olarak) immün plazma elde edilmesine yönelik faaliyetleri yürütebilecek."

ANTİKOR TESTLERİ YAYGINLAŞIYOR
Henüz bir aşının bulunmadığı hastalığa ilişkin geliştirilen antikor testinin insanların bağışıklığını test ederek işe ve toplumsal hayata daha erken dönebileceği düşünülüyor.

İngiltere 3,5 milyon adet antikor testi aldığını duyurmuştu. Hamilelik testi gibi kullanılan antikor testiyle ülkede hastalığı atlatanların hızlıca günlük yaşama kazandırılması hedefleniyordu. Kitler Amazon ve eczaneler yoluyla dağıtılıyor.

Test kiti hamilelik testine benzer bir şekilde çalışıyor. Kişi parmağını batırarak bir damla kanını iki tip antikor için analiz ediyor ve sonuç 15 dakika içinde ortaya çıkıyor.

Ahmet BAL / ntv.com.tr
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya koronavirüsten ne zaman kurtulur?
08 Nisan 2020 15:24		 Plazma tedavisinde bir bağışçı 6 hastaya umut olacak
08 Nisan 2020 06:10
Testlerdeki renklerin anlamı belli oldu
07 Nisan 2020 23:32		 İlaç için hastaneye gitti, karantinada olduğu ortaya çıktı
07 Nisan 2020 22:12
Koronavirüsü yenen yaşlı çiftin doktoru konuştu
07 Nisan 2020 21:32		 Testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
07 Nisan 2020 21:27
Bilim Kurulu Üyesi: Asemptomatik vakalar arttığı için artık maske kullanımını öneriyoruz
07 Nisan 2020 21:12		 Koronavirüse karşı umutlandıran çalışmalar
07 Nisan 2020 08:26
Koronavirüsü yenen iş insanı: Düşmanın adı var, kendi yok
06 Nisan 2020 22:07		 İtalya'daki Türk doktordan Türkiye'ye uyarılar
06 Nisan 2020 22:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:56 - İngiltere'de koronavirüsten bir günde 938 kişi öldü18:53 - Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza18:51 - İstanbul'da 1 kişi 16 kişiye bulaştırdı: Amcadan tüm binaya yayıldı18:49 - Dünyada bir örneği yok: Türkiye 'sosyal devlet' farkını yansıtıyor18:45 - Oturduğu binanın girişine uyarı yazısı asılan sağlık çalışanından, hoşgörü çağrısı18:38 - Futbol hakemi ve eşi koronavirüsü yendi18:29 - İdari izinli kamu personeli dışarı çıkarsa para cezası uygulanacak18:20 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:19 - Bakan Selçuk, TÜRMOB ve TOBB Başkanlarıyla 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü18:16 - BİLSEM'de 3D yazıcıyla 'video laringoskop' ürettiler
18:10 - Japonya'da korona nedeniyle ölü sayısı 113'e yükseldi18:07 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:01 - Muhtar koronavirüs önlemi için köyün girişini kapattı17:57 - Yükseköğretim Kanununda yapılacak değişikliklerin karşılaştırmalı madde tablosu17:52 - Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar da yasaklandı17:50 - Bakan Koca'dan, TBMM'ye yasa teşekkürü17:47 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:45 - 'Cezaevinde koronavirüs görüldüğü' iddialarına yalanlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maria 5
anlamazdan gelmek 1
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 3
kronik hastalık 1
epttavm 2
mem.net sözlük cafe 5
bottle boys 1
gizli saç traşına yapılan polis baskını 1
ibrahim temo 1
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam