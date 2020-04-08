Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|08 Nisan 2020 17:23
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7490
|6,7500
|6,7790
|6,7800
|Avro
|7,3680
|7,3690
|7,3930
|7,3940
|Sterlin
|8,3270
|8,3690
|8,3790
|8,4210
|İsviçre Frangı
|6,9470
|6,9800
|6,9750
|7,0090
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7300
|6,7800
|6,7600
|6,8100
|Avro
|7,3300
|7,3900
|7,3600
|7,4200
|Sterlin
|8,1770
|8,4010
|8,2470
|8,4710
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