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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 08 Nisan 2020 17:23
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,7490 6,7500 6,7790 6,7800
Avro 7,3680 7,3690 7,3930 7,3940
Sterlin 8,3270 8,3690 8,3790 8,4210
İsviçre Frangı 6,9470 6,9800 6,9750 7,0090
ANKARA
ABD Doları 6,7300 6,7800 6,7600 6,8100
Avro 7,3300 7,3900 7,3600 7,4200
Sterlin 8,1770 8,4010 8,2470 8,4710
Altın günü yeni rekorla kapattı
Anadolu Ajansı
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