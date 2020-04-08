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14 bin işçi alımında ilk kuralar çekildi

Sağlık Bakanlığı'na 14 bin işçi alımına dair ilk kuralar bugün çekildi
 08 Nisan 2020 17:26
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14 bin işçi alımında ilk kuralar çekildi

Sağlık Bakanlığı'na 14 bin işçi alımına dair ilk kuralar bugün çekildi.

Sonuçlar bugün saat 20.00'dan sonra yayımlanacak.

Sonuçların duyurulacağı adres için TIKLAYINIZ

Kurası bugün çekilen iller

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak

Kurası yarın çekilecek iller

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir,Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir,Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat
Memurlar.Net
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