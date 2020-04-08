Aytaç Yalman'ın eşi de koronavirüsten hayatını kaybetti
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
|08 Nisan 2020 17:29
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Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Korona virüs nedeniyle 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da korona virüs nedeniyle tedavi görüyordu. Belma Yalman, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Ayrıca korona virüs nedeniyle tedavi gören Aytaç Yalman'ın korumasının ise hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
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