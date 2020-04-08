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Aytaç Yalman'ın eşi de koronavirüsten hayatını kaybetti

Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
 08 Nisan 2020 17:29
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Aytaç Yalman'ın eşi de koronavirüsten hayatını kaybetti

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona virüs nedeniyle 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da korona virüs nedeniyle tedavi görüyordu. Belma Yalman, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Ayrıca korona virüs nedeniyle tedavi gören Aytaç Yalman'ın korumasının ise hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
İhlas Haber Ajansı
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