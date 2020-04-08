1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korona ile savaşan sağlık çalışanlarını soydu

Korona virüse karşı sağlık çalışanları zor şartlarda çalışmaya devam ediyorlar. Fakat vicdansız bir hırsız ise Kartal ' da bir hastanede çalışan doktor, hemşire, güvenlik görevlisinin çanta ve cüzdanlarını çaldı
 08 Nisan 2020 17:37
Yazdır
Korona ile savaşan sağlık çalışanlarını soydu

Korona virüse karşı sağlık çalışanları zor şartlarda çalışmaya devam ediyorlar. Fakat vicdansız bir hırsız ise Kartal ' da bir hastanede çalışan doktor, hemşire, güvenlik görevlisinin çanta ve cüzdanlarını çaldı.

Vicdansız hırsız polis tarafında yakalanırken hırsızlık anları kameraya yansıdı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı
08 Nisan 2020 15:33		 Önce oğlunu öldürdü, sonra da intihar etti
08 Nisan 2020 15:16
Koronavirüs denetimi yapan sağlık görevlisine kamyonet çarptı
08 Nisan 2020 13:26		 Artvin'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü 1 yaralı
08 Nisan 2020 12:23
Sağlık personelinin çanta ve cüzdanlarını çalan şüpheli tutuklandı
08 Nisan 2020 11:17		 Van polisinden, ele geçirdiği kaçak sigaralarla 'Evde kal' çağrısı
08 Nisan 2020 10:59
Emeklileri dolandıran zanlı, polisin 'yardım ekibi' oyunuyla yakalandı
08 Nisan 2020 10:35		 Kocaeli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü
08 Nisan 2020 09:35
Cumhuriyet Savcısı adliyeyi böyle dolandırmış!
08 Nisan 2020 08:52		 Maske fırsatçıları durmuyor!
08 Nisan 2020 08:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:56 - İngiltere'de koronavirüsten bir günde 938 kişi öldü18:53 - Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza18:51 - İstanbul'da 1 kişi 16 kişiye bulaştırdı: Amcadan tüm binaya yayıldı18:49 - Dünyada bir örneği yok: Türkiye 'sosyal devlet' farkını yansıtıyor18:45 - Oturduğu binanın girişine uyarı yazısı asılan sağlık çalışanından, hoşgörü çağrısı18:38 - Futbol hakemi ve eşi koronavirüsü yendi18:29 - İdari izinli kamu personeli dışarı çıkarsa para cezası uygulanacak18:20 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:19 - Bakan Selçuk, TÜRMOB ve TOBB Başkanlarıyla 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü18:16 - BİLSEM'de 3D yazıcıyla 'video laringoskop' ürettiler
18:10 - Japonya'da korona nedeniyle ölü sayısı 113'e yükseldi18:07 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:01 - Muhtar koronavirüs önlemi için köyün girişini kapattı17:57 - Yükseköğretim Kanununda yapılacak değişikliklerin karşılaştırmalı madde tablosu17:52 - Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar da yasaklandı17:50 - Bakan Koca'dan, TBMM'ye yasa teşekkürü17:47 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:45 - 'Cezaevinde koronavirüs görüldüğü' iddialarına yalanlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ab'nin birlik olamaması 1
kabuğuna çekilmek 1
gram altın 2
maydonoz 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
memurlar.netten mesaj almak 3
anlamazdan gelmek 1
1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor 1
Pizza 3
bıyık bırakmak 6
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam