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'Cezaevinde koronavirüs görüldüğü' iddialarına yalanlama

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bafra Cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddiasını yalanladı.
 08 Nisan 2020 17:45
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'Cezaevinde koronavirüs görüldüğü' iddialarına yalanlama

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bafra Cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddiasını yalanladı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada çıkan, "Bafra Cezaevinde koronavirüs" başlıklı haberle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan M.Y'nin daha önce yakalandığı şeker hastalığından dolayı ayağında gelişen kangren nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Tedavi sürecinde koronavirüs belirtileri gözlemlenen hükümlüye iki defa uygulanan test de negatif çıkmıştır. Bacağındaki kangrene bağlı olarak hayatını kaybeden hükümlünün vefatı, telefon edilerek ailesine bildirilmiştir. Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüse karşı tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, kurum çatısı altında pozitif vaka bulunmamaktadır. Söz konusu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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