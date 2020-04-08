Markette kasiyere doğru hapşıran müşteriye 392 TL ceza
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde marketler zincirinde kasiyere doğru hapşıran bir müşteriye şikayet üzerine Korona virüs tedbirleri kapsamında insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL ceza kesildi.
|08 Nisan 2020 18:53
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Olay ilçede faaliyet gösteren bir marketler zincirinde medyana geldi.
İddiaya göre, markette alışveriş yapan A.K isimli bir şahıs market çalışana doğru hapşırdı. Yaşanan tartışma üzerine market çalışanın şikayeti üzerine polis ekipleri A.K isimli şahsa 392 TL ceza kesti.
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