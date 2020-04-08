Yükseköğretim Kanununda yapılacak değişikliklerin karşılaştırmalı madde tablosu
Ak Parti tarafından bugün TBMM'ye sunulan "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Daire Kanun"u birçok değişikliği beraberinde getiriyor.
|08 Nisan 2020 17:57
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Ak Parti tarafından bugün TBMM'ye sunulan "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Daire Kanun"u birçok değişikliği beraberinde getiriyor.
Bilindiği üzere, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifi 08 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.
28 Maddelik kanun teklifinin halihazırda yürürlükteki mevzuatta neleri değiştirdiğini veya ne gibi yeni ek maddeler getirdiğini aşağıda hazırlanan karşılaştırma cetvelinden inceleyebilirsiniz.
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