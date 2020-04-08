Japonya'da korona nedeniyle ölü sayısı 113'e yükseldi
|08 Nisan 2020 18:10
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Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 5 bin 626'ya yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle dün OHAL ilan edilen Japonya'da 4 kişi daha virüse yenik düştü. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son gelişmelerin ardından ülkedeki ölü sayısı 113'e yükseldi. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 11 kişi dışında Japonya genelindeki eyaletlerden 102 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Rekor sayıda vaka
Bugün ülke genelinde bildirilen 500 üzeri yeni vaka ise Japonya'da şu ana kadar tespit edilen toplam vaka sayısını 5 bin 626'ya çıkardı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında ülkenin farkı eyaletlerinden 4 bin 914 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.
En fazla vaka Tokyo'da
Vaka sayısının eyaletlere göre dağılımında Tokyo bin 338 vaka ile başı çekerken onu 524 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa'da 354, Chiba'da 324 vaka görülürken diğer vakalar ülke genelindeki farklı eyaletlerden bildirildi.
İyileşenlerin sayısı bin 300'e yaklaştı
Şu ana kadar bin 270 korona virüsü hastasının iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtilirken ülke genelinde 107 kişinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ifade edildi.
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