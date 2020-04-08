1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BİLSEM'de 3D yazıcıyla 'video laringoskop' ürettiler

Turgutlu Bilim Sanat Merkezinde (BİLSEM) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak üzere geliştirilen proje kapsamında, 3D yazıcı ile Turgutlu Devlet Hastanesi doktorlarının talep ettiği medikal cihaz "video laringoskop" üretildi
 08 Nisan 2020 18:16
Yazdır
BİLSEM'de 3D yazıcıyla 'video laringoskop' ürettiler

Turgutlu Bilim Sanat Merkezinde (BİLSEM) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak üzere geliştirilen proje kapsamında, 3D yazıcı ile Turgutlu Devlet Hastanesi doktorlarının talep ettiği medikal cihaz "video laringoskop" üretildi.

Turgutlu BİLSEM'deki çalışmaya Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Turgutlu Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi öğrencileri destek verdi.

Öğrencilerin geliştirdiği yazılım ve 3D yazıcı ile entübasyon tüpünün yerleştirilmesinde kullanılan cihaz üretildi.

Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli anestezi uzmanı Banu Taylan, cihazı 2-3 hasta üzerinde denediklerini ve başarılı sonuç aldıklarını belirterek, "Kullanımı daha kolay, enfeksiyon riski daha az hem de steril edilebilir. Özellikle steril edilebilir olması bizim işimizi kolaylaştırdı ve daha güvenli bir ortam hazırladı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Turgutlu BİLSEM Müdürü Levent Uz de doktorların talebi üzerine cihazı ürettiklerini vurgulayarak katkı sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

Turgutlu Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Ergun ise "BİLSEM'e ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Pandemi bize birçok şey öğretti. Bu cihaz ile hasta ve sağlık çalışanının mesafesini koruyacağız. Biz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilgisayarı olmayan öğrencilere okulda ki bilgisayarları verdiler
08 Nisan 2020 15:43		 Proje okulu, bu dönemde, şahsen başvuru istedi
06 Nisan 2020 15:37
Dokuz Eylül Üniversitesinde koronavirüs tanı merkezi kurulacak
06 Nisan 2020 14:44		 Özel okullardan güvence
06 Nisan 2020 10:51
Fabrika gibi okul
05 Nisan 2020 22:08		 Öğretmenlerden sağlık çalışanlarına maske desteği
05 Nisan 2020 21:40
Trabzon Üniversitesinde 8 yeni bölüm açılacak
02 Nisan 2020 17:28		 MEB, cerrahi maske makinesi üretti
31 Mart 2020 18:57
AÖF ara sınavları online yapılacak
30 Mart 2020 14:42		 Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler
29 Mart 2020 12:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:56 - İngiltere'de koronavirüsten bir günde 938 kişi öldü18:53 - Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza18:51 - İstanbul'da 1 kişi 16 kişiye bulaştırdı: Amcadan tüm binaya yayıldı18:49 - Dünyada bir örneği yok: Türkiye 'sosyal devlet' farkını yansıtıyor18:45 - Oturduğu binanın girişine uyarı yazısı asılan sağlık çalışanından, hoşgörü çağrısı18:38 - Futbol hakemi ve eşi koronavirüsü yendi18:29 - İdari izinli kamu personeli dışarı çıkarsa para cezası uygulanacak18:20 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:19 - Bakan Selçuk, TÜRMOB ve TOBB Başkanlarıyla 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü18:16 - BİLSEM'de 3D yazıcıyla 'video laringoskop' ürettiler
18:10 - Japonya'da korona nedeniyle ölü sayısı 113'e yükseldi18:07 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:01 - Muhtar koronavirüs önlemi için köyün girişini kapattı17:57 - Yükseköğretim Kanununda yapılacak değişikliklerin karşılaştırmalı madde tablosu17:52 - Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar da yasaklandı17:50 - Bakan Koca'dan, TBMM'ye yasa teşekkürü17:47 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:45 - 'Cezaevinde koronavirüs görüldüğü' iddialarına yalanlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okuldan kaçıp internet cafede oyun oynamak 3
maydonoz 1
ab'nin birlik olamaması 1
1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor 1
ayakkabı doyumsuzluğu 2
mem.net sözlük cafe 5
kronik hastalık 1
motorine 15 kuruş zam 1
corona virüs vaka sayısı 1
pişman değilim 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam