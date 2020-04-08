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Bakan Selçuk, TÜRMOB ve TOBB Başkanlarıyla 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, birliğin il başkanları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile "kısa çalışma ödeneği" konusunu görüştü
 08 Nisan 2020 18:19
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Bakan Selçuk, TÜRMOB ve TOBB Başkanlarıyla 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, birliğin il başkanları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile "kısa çalışma ödeneği" konusunu görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, video konferansla gerçekleştirilen görüşmede Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde yer alan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulamasını daha da kolaylaştırdıklarını anımsattı.

Ödenekten daha fazla kişinin yararlanması için prim şartını 450 güne, sözleşme süresini de 60 güne indirdiklerini ifade eden Selçuk, kısa çalışma kapsamındaki çalışanların genel sağlık sigorta primlerinin de karşılanacağını belirtti.

İstihdamı koruma ve kısa çalışma ödeneğine başvuru çağrısını yineleyen Bakan Selçuk, bu süreçte muhasebeciler ve mali müşavirlerin işveren danışmanı olarak yaptıkları işin aslında bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı.

Muhasebeciler ve mali müşavirlerin düzenlemelerin ilk muhatabı olduklarını belirten Selçuk, sosyal diyaloğun önemine değinerek, kısa çalışma ödeneği sürecinin hızlı işlemesi için dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Selçuk, koronavirüsten olumsuz etkilenen sektörler için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerini 6'şar ay ertelediklerini ifade etti.

Telafi çalışması süresini 2 aydan 4 aya çıkardıklarını anımsatan Bakan Selçuk, asgari ücret desteğinin 2020 boyunca 75 lira olarak devam edeceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, TÜRMOB ve TOBB ailesine "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışları nedeniyle teşekkürlerini iletti.
Anadolu Ajansı
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