1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oturduğu binanın girişine uyarı yazısı asılan sağlık çalışanından, hoşgörü çağrısı

SAKARYA'da yaşadığı apartmanın girişine asılan yazı ile kapılara ve merdiven korkuluklarına temas etmemesi istenen sağlık çalışanı Yıldırım Akgül, zor bir süreçten geçildiğini, daha duyarlı ve hoşgörülü olunmasını istedi.
 08 Nisan 2020 18:45
Yazdır
Oturduğu binanın girişine uyarı yazısı asılan sağlık çalışanından, hoşgörü çağrısı

Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hasta hakları sorumlusu olarak görev yapan Yıldırım Akgül, hafta sonu yaşadığı apartmanın girişine asılan yazıyı görünce şoke oldu. Bilgisayar çıktısıyla apartman girişine yazılan yazıda, "Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Uyarı yazısını gören Yıldırım Akgül, yazının boş kalan kısımlarına, "Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim, hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç bitecek. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım. Bilginize" yazdı. Yıldırım Akgül yazının fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, sağlık çalışanına karşı gösterilen tutum tepki topladı.

Yıldırım Akgül ülkede çok sıkıntılı bir süreçten geçildiğini belirterek, "Türkiye, 82 milyon insanla çok sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz ve bu en önemli bileşenlerinden biri hiç kuşkusuz sağlık çalışanlarıdır. Doktorundan hemşiresine, sağlık personelinden temizlik personeline herkesin el ele verdiği bir süreçten geçiyoruz. Fakat ne yazık ki bizzat benim de yaşadığım gibi Türkiye'nin farklı yerlerinden yaşanan olaylar olduğunu görüyoruz. Dün Ankara'da bir sağlık çalışanı, oturduğu apartmandan komşuları tarafından kovulduğunu öğrendik. Başka bir sağlık çalışanı arkadaşımızın minibüsten indirilmeye çalışıldığını öğrendik. Evine gitmek istemeyen, ayrı ev tutmak isteyen sağlıkçılara ev verilmediği bir süreçte yaşıyoruz" dedi

'VARIMIZI YOĞUMUZU KATARAK ÇALIŞMAKTAYIZ

Sağlıkçıların geçtiği sıkıntılı bu dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Yıldırım Akgül, "Sağlık Bakanımızdan en alt seviyede görev yapan memura kadar tek vücut olarak bu süreci en az hasarla atlatabilmek için varımızı yoğumuza katarak çalışmaktayız. Bu yüzden halkımızın biraz daha duyarlı ve hoşgörülü olmalarını bekliyoruz. Yaşadığımız olumsuz birkaç örnek olsa da aslında çok fazla güzel örneğimizde var. Bu süreçte Sağlık Bakanımız da bizim için bir şans. Bir ağabey şefkatiyle bize yaklaşmakta ve bu yönde açıklama yapmakta" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsü yenen 112 başhekimi taburcu oldu
08 Nisan 2020 16:47		 Sağlık çalışanı ter içinde, 'Evde kal' çağrısında bulundu
08 Nisan 2020 16:10
Doktorlar mesai arkadaşlarını alkışlayıp baklava ikram etti
07 Nisan 2020 23:48		 Teröristlerin baskınından kurtuldu, azmiyle profesör oldu
07 Nisan 2020 22:32
Kaymakam, makam odasını Vefa Sosyal Destek Grubu'na tahsis etti
07 Nisan 2020 18:39		 Pandemi doktoru yarbay nereye gittiğini soran polislere sert çıktı
07 Nisan 2020 18:34
Bakan duyurdu... Koronavirüsten hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 18:05		 Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
07 Nisan 2020 17:11
Testi pozitif çıkan Kaymakam tedaviye alındı
07 Nisan 2020 17:03		 Polisler, yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaştı
06 Nisan 2020 22:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:59 - Bakanlığın Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsü izole edildi18:56 - İngiltere'de koronavirüsten bir günde 938 kişi öldü18:53 - Markette kasiyere doğru hapşıran müşteriye 392 TL ceza18:51 - İstanbul'da 1 kişi 16 kişiye bulaştırdı: Amcadan tüm binaya yayıldı18:49 - Dünyada bir örneği yok: Türkiye 'sosyal devlet' farkını yansıtıyor18:45 - Oturduğu binanın girişine uyarı yazısı asılan sağlık çalışanından, hoşgörü çağrısı18:38 - Futbol hakemi ve eşi koronavirüsü yendi18:29 - İdari izinli kamu personeli dışarı çıkarsa para cezası uygulanacak18:20 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:19 - Bakan Selçuk, TÜRMOB ve TOBB Başkanlarıyla 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü
18:16 - BİLSEM'de 3D yazıcıyla 'video laringoskop' ürettiler18:10 - Japonya'da korona nedeniyle ölü sayısı 113'e yükseldi18:07 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:01 - Muhtar koronavirüs önlemi için köyün girişini kapattı17:57 - Yükseköğretim Kanununda yapılacak değişikliklerin karşılaştırmalı madde tablosu17:52 - Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar da yasaklandı17:50 - Bakan Koca'dan, TBMM'ye yasa teşekkürü17:47 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Parayla maske satışının yasaklanmasi 3
maria 5
epttavm 2
Toplum bilimi kurulu 2
roman kratochvil 2
gizli saç traşına yapılan polis baskını 1
Çağındeniz 1
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 3
mem.net sözlük cafe 5
memurlar.netten mesaj almak 3
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam