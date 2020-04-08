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İngiltere'de koronavirüsten bir günde 938 kişi öldü

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97 oldu
 08 Nisan 2020 18:56
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İngiltere'de koronavirüsten bir günde 938 kişi öldü

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97 oldu
Anadolu Ajansı
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