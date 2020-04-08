İngiltere'de koronavirüsten bir günde 938 kişi öldü
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97 oldu
|08 Nisan 2020 18:56
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İngiltere Başbakanı Johnson iyileşiyor
08 Nisan 2020 20:17
|İtalya'da ölüm sayıları her geçen gün düşüyor!
08 Nisan 2020 19:16
|Japonya'da korona nedeniyle ölü sayısı 113'e yükseldi
08 Nisan 2020 18:10
|İngiltere'de hastaneden maske çalan kişiye 3 ay hapis cezası verildi
08 Nisan 2020 17:26
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı en yüksek rakama ulaştı
08 Nisan 2020 17:04
|İngiltere Başbakanı Johnson, tedaviye cevap veriyor
08 Nisan 2020 16:39
|Çin'de koronavirüsten 2 kişi yaşamını yitirdi
08 Nisan 2020 14:03
|Almanya'da 5 Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti
08 Nisan 2020 13:44
|İran'da koronavirüsünden ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı
08 Nisan 2020 13:22
|İran Cumhurbaşkanı: Virüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak
08 Nisan 2020 12:51