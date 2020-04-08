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Sinop'ta ilçeler arası seyahat yasağı getirildi

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı uygulaması başlatıldı.
 08 Nisan 2020 19:06
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Sinop'ta ilçeler arası seyahat yasağı getirildi

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği ilçeler arası tüm giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, ticari araçlar, kamu çalışanları ile farklı ilçelerde iş yeri hizmeti veren kişilerin belgelemeleri şartıyla yasak kapması dışında bulundukları kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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