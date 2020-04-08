Sinop'ta ilçeler arası seyahat yasağı getirildi
Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı uygulaması başlatıldı.
|08 Nisan 2020 19:06
|Yazdır
Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği ilçeler arası tüm giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklandığı vurgulandı.
Açıklamada, ticari araçlar, kamu çalışanları ile farklı ilçelerde iş yeri hizmeti veren kişilerin belgelemeleri şartıyla yasak kapması dışında bulundukları kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bilecik'teki KYK yurdu seyyar hastaneye dönüştürüldü
08 Nisan 2020 20:02
|İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
08 Nisan 2020 19:47
|Bakan Selçuk, TÜRMOB ve TOBB Başkanlarıyla 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü
08 Nisan 2020 18:19
|Muğla'da kronik hastalığı olmayanlar esnek çalışma sistemine dahil edildi
08 Nisan 2020 16:55
|İçişleri Bakanlığı: 'Açık Kapı' birimleri para dağıtmaz
08 Nisan 2020 16:53
|'601 sağlık çalışanı öldü' diyen Halk TV'ye para cezası
08 Nisan 2020 16:50
|Nöbetçi noterliklerin ilk yıl karnesi
08 Nisan 2020 16:37
|45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
08 Nisan 2020 15:59
|Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntıları belli oldu
08 Nisan 2020 15:28
|Rize'de otizmlilere 1 saat dışarı izni
08 Nisan 2020 15:21