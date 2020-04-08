Kahvehane işletmecisi müşterilerinin borcunu sildi
|08 Nisan 2020 19:07
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kahvehane işleten Halit Damarlı, müşterilerinin yaklaşık 3 bin lira tutarındaki borçlarını sildi.
Hacıevhat Mahallesi'nde bir parkın içerisindeki kahvehanenin işletmecisi Damarlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ülkenin ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğini söyledi.
Müşterilerinin genellikle dar gelirli kişilerden oluştuğunu belirten Damarlı, şöyle konuştu:
"Buradaki insanların bir sürü sıkıntısı var. Ben de kendimce onlara jest yapmak istedim. Sonuçta yıllardır onlardan kazandığımız nafakalarla evimizi geçindiriyoruz. Bu zor dönemde mekanımıza borcu olan arkadaşların borçlarını tamamen siliyorum. Yani hiç kimseden alacağım yok. Bu zor süreçte birbirimize destek olmamız gerekiyor. Başka arkadaşları da bu uygulamaya davet ediyorum."
Damarlı, ardından yaklaşık 50 müşteriye ait 3 bin lira civarındaki borcun yazılı olduğu defteri yırttı.
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