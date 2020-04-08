Osmaniye'de 3.0 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|08 Nisan 2020 19:12
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Osmaniye'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 18.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.
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