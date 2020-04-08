1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Koronavirüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı

Zonguldak'ta, koronavirüse yakalanan hemşire Özge Akçelebi (23), tedavisinin ardından hastalığı yendi. Virüs ile tanıştığında ilaçtan daha önemli şeyin moral olduğunu ifade eden Akçelebi, "Moralinizi yüksek tuttuğunuz zaman aşamayacağınız engel yok" dedi.
 08 Nisan 2020 19:15
Yazdır
Koronavirüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı

Özel hastanede hemşire olarak çalışan Özge Akçelebi, 24 Mart'ta kuru öksürük ve baş ağrısı yaşamaya başladı. Şüphe üzerine kendisini odasında izole eden Akçelebi, şikayetlerinin devam ettiğini fark edince test yaptırdı. Testinde koronovirüs teşhisi konulan Akçelebi'nin çalıştığı hastanede tedavisine başlandı. 7 gün süren tedavisinin ardından Akçelebi, virüsü yenerek taburcu edildi.

Evinde 14 günlük karantinası devam eden Akçelebi, ilk belirtisinin şiddetli baş ağrısı olduğunu ve çok çalışmaktan kaynaklı yorgunlukla alakalı olduğunu düşündüğünü söyledi. Diğer belirtileri de yaşamaya başlayınca kendisini izole altına aldığını anlatan Akçelebi, süreci şöyle anlattı:

"Bunun faydasını gördüm çok şükür ki ailemde bu yüzden bir sorun olmadı. Sonra belirtilerim daha da ilerledi. Burun akıntısı, balgam, tat ve koku almada azalma ara ara nefes darlıkları. Böyle olunca kendimi doktorumuza gösterdim. Virüs akciğerlerime inmiş ama çok fazla zarar vermemişti çünkü erken teşhis koyup hemen tedaviye başladık. Bu süreçte ilaçtan da önemli olan en önemli tedavi moraldi. Moralinizi yüksek tuttuğunuz zaman aşamayacağınız engel yok çünkü bilinçaltı kendini neye inandırırsa vücut ona göre reaksiyon gösterirmiş. Bu süreçte gerek yakınlarımın gerek hastanede görevini en layığıyla yerine getiren hemşirelerin desteği ve çok güzel ilgilenmesi üzerine 7 günde üst üste negatif gelen test sonucunda taburcu oldum. Hiçbir şey için umudunuzu kaybetmeyin ben kronik bronşitim varken yendim bu hastalığı. Nefes aldığınız müddetçe yarınlarınız ve geleceğiniz için güzel düşünün güzel olsun."

Taburcu olmasının ardından sosyal medya hesabında duygusal bir video paylaşan Akçelebi, şunları söyledi:

"Doya doya nefes alabilmek o kadar güzel bir nimetmiş ki ya da ne biliyim alabildiğince yürüyebilmek, koşabilmek, arkadaşlarınla karşılıklı sohbet edebilmek, ailenle içtiğin bir bardak sıcak çay bile o kadar kıymetliymiş ki. Hatta yediğin yemeğin tadını alabilmek mesela ne büyük bir lüksmüş. Şu bir haftadır yaşadıklarım ne kadar bencil bir insan olduğumu gösterdi bana. Şikayet ettiğim hayatın belki de başkalarının hayali olabileceğini öğretti. Mesela şükrü öğretti. Hayat o kadar anlık ki küslüğün, kırgınlıkların, kibirliliğin hiçbir hükmü yok. Para değil de insan biriktirebilmekmiş en büyük zenginlik. Aylarca evde durmaktan yakındım ama evde kalmak günlerdir tek başına bir odanın içinde kalmaktan daha güzelmiş. Bazı durumları gerçekten bir şeylerden ders alabilmemiz için yaşatıldığına inanıyorum ve insanın yalnızlığa bırakıldığı yolculuk kendi benliğine ulaşımından başka hiçbir şey değilmiş."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti
08 Nisan 2020 19:58		 İtalya'da ölüm sayıları her geçen gün düşüyor!
08 Nisan 2020 19:16
Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı
07 Nisan 2020 23:59		 Testlerdeki renklerin anlamı belli oldu
07 Nisan 2020 23:32
Sağlık Bakanlığı: 76 hastamız hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 19:36		 İtalya'da son 24 saatte 604 hasta hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 19:16
Testi pozitif çıkan Kaymakam tedaviye alındı
07 Nisan 2020 17:03		 Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu oluyor
07 Nisan 2020 15:41
Bilim Kurulu, ikinci kez video konferans aracılığıyla toplandı
07 Nisan 2020 15:13		 Meclis Hastanesi doktoru, koronavirüsü yendi
07 Nisan 2020 14:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:25 - Koronavirüs hastası: Rabbim yaşamama izin verdi20:21 - Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi20:17 - İngiltere Başbakanı Johnson iyileşiyor20:13 - Daron Acemoğlu: Türkiye'nin IMF sistemine ihtiyacı var20:10 - Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu edildi20:06 - AK Parti'li Özçelik: Yapılan yardımlar şahıslara iade edilecek20:02 - Bilecik'teki KYK yurdu seyyar hastaneye dönüştürüldü19:58 - Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti19:53 - İspanya ile ülkemizi krize sokan firmanın sahibi, Deva'nın kurucusu çıktı19:52 - Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı
19:47 - İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor19:45 - Kavga eden dilencilere polisten biber gazlı müdahale19:41 - AK Parti'den belediye başkanlarına 'hijyen' genelgesi19:38 - Öğretmenler, sağlık çalışanları için siperlik üretiyor19:35 - Sağlığımız için ortalama 1227 dolar harcadık19:32 - Uzmanında siyah maskelerle ilgili açıklama!19:30 - 14 kişiye 'koronavirüs' paylaşımı soruşturması19:16 - İtalya'da ölüm sayıları her geçen gün düşüyor!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
gram altın 2
Pizza 3
okuldan kaçıp internet cafede oyun oynamak 3
maydonoz 1
feyza altun 1
mem.net sözlük cafe 5
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 1
ayakkabı doyumsuzluğu 2
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam