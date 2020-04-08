1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

14 kişiye 'koronavirüs' paylaşımı soruşturması

Aydın'ın 3 ilçesinde, koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşım yapıp, halkı korku ve paniğe sürükledikleri belirlenen 14 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
 08 Nisan 2020 19:30
Yazdır
14 kişiye 'koronavirüs' paylaşımı soruşturması

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder nitelikteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar ile ilgili bir süre önce inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı ilgili kurum ve görevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılarak, sosyal medyada kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme, yetkili ve sorumlu kuruluşlar ile kişileri hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Bu kapsamda Söke, Kuşadası ve Efeler ilçelerinde, koronavirüs salgını ile ilgili asılsız paylaşımlar yaparak, halkı korku ve paniğe sürükledikleri belirlenen 14 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı
08 Nisan 2020 19:52		 Kavga eden dilencilere polisten biber gazlı müdahale
08 Nisan 2020 19:45
Korona ile savaşan sağlık çalışanlarını soydu
08 Nisan 2020 17:37		 Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı
08 Nisan 2020 15:33
Önce oğlunu öldürdü, sonra da intihar etti
08 Nisan 2020 15:16		 Koronavirüs denetimi yapan sağlık görevlisine kamyonet çarptı
08 Nisan 2020 13:26
Artvin'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü 1 yaralı
08 Nisan 2020 12:23		 Sağlık personelinin çanta ve cüzdanlarını çalan şüpheli tutuklandı
08 Nisan 2020 11:17
Van polisinden, ele geçirdiği kaçak sigaralarla 'Evde kal' çağrısı
08 Nisan 2020 10:59		 Emeklileri dolandıran zanlı, polisin 'yardım ekibi' oyunuyla yakalandı
08 Nisan 2020 10:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:29 - Bir Yeşilçam emektarı daha aramızdan ayrıldı20:25 - Koronavirüs hastası: Rabbim yaşamama izin verdi20:21 - Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi20:17 - İngiltere Başbakanı Johnson iyileşiyor20:13 - Daron Acemoğlu: Türkiye'nin IMF sistemine ihtiyacı var20:10 - Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu edildi20:06 - AK Parti'li Özçelik: Yapılan yardımlar şahıslara iade edilecek20:02 - Bilecik'teki KYK yurdu seyyar hastaneye dönüştürüldü19:58 - Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti19:53 - İspanya ile ülkemizi krize sokan firmanın sahibi, Deva'nın kurucusu çıktı
19:52 - Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı19:47 - İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor19:45 - Kavga eden dilencilere polisten biber gazlı müdahale19:41 - AK Parti'den belediye başkanlarına 'hijyen' genelgesi19:38 - Öğretmenler, sağlık çalışanları için siperlik üretiyor19:35 - Sağlığımız için ortalama 1227 dolar harcadık19:32 - Uzmanında siyah maskelerle ilgili açıklama!19:30 - 14 kişiye 'koronavirüs' paylaşımı soruşturması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pizza 3
anlamazdan gelmek 1
pırasa 1
Parayla maske satışının yasaklanmasi 3
feyza altun 1
perte çıkmak 1
Toplum bilimi kurulu 2
memurlar.netten mesaj almak 3
maria 5
kabuğuna çekilmek 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam