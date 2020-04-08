14 kişiye 'koronavirüs' paylaşımı soruşturması
|08 Nisan 2020 19:30
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder nitelikteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar ile ilgili bir süre önce inceleme başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı ilgili kurum ve görevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılarak, sosyal medyada kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme, yetkili ve sorumlu kuruluşlar ile kişileri hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapıldığı belirlendi.
Bu kapsamda Söke, Kuşadası ve Efeler ilçelerinde, koronavirüs salgını ile ilgili asılsız paylaşımlar yaparak, halkı korku ve paniğe sürükledikleri belirlenen 14 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
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