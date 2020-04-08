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Uzmanında siyah maskelerle ilgili açıklama!

Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, siyah maskelere karşı halkı uyardı. Öymez, "Bu 'yıkanabilir maske' diye satılan siyah maskelerin çoğu polene karşı ya da hava kirliliğine karşı koruyucudur. Bu maskeleri takan kişi nefes almakta güçlük çekiyor ve ciddi manada terletiyor" dedi.
 08 Nisan 2020 19:32
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Uzmanında siyah maskelerle ilgili açıklama!

Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, koronavirüs salgınına karşı son günlerde yoğun olarak kullanılan yıkanabilir siyah maskelerin kullanımının doğru olmadığını söyledi. Öymez, piyasada fazla gördüğü çok değişik bezlerden dikilmiş siyah maskeler olduğunu ifade ederek, "Maskeyi takarken rahat ve konforlu olabilmemiz lazım. Bu 'yıkanabilir maske' diye satılan siyah maskelerin çoğu polene karşı ya da hava kirliliğine karşı koruyucudur. Bu maskelerin çoğunun 'CE' işareti yoktur, bu yüzden Türkiye'de ticareti uygun değil. Bu maskeleri takan kişi nefes almakta güçlük çekiyor ve ciddi manada terletiyor. Bu durum maskeyi kullanma amacımızdan bizi çıkarıyor" dedi.

'BİZE GÖRE YAPILMIŞ DEĞİL'

Siyah maskelerin çoğunun ebatlarının dar olduğunu ve işlevini yerine getirmediğini aktaran Öymez, "Bu maskeler bizim vücut ölçülerimize göre yapılmış değil. Daha çok uzakdoğu insanlarının vücut ölçülerine göre yapılmış, dolayısıyla hem burnumuzun üstünü hem de çenemizi kapatmıyor. Biz maskeyle yüzümüzü burun kemiğimizden çenemize kadar tam olarak kapatırsak, bizden dışarıya kesinlikle koruruz. Dışarıdan gelecek sıvı damlacıklarından da çok rahatlıkla korunuruz. Devletin dağıttığı maskeler de tam olarak bu işlevi görüyor. Bundan dolayı siyah maske yerine bu maskeleri tercih edelim" diye konuştu.

'DAĞITILAN MASKELERİ KULLANABİLİRİZ'

Öymez, sağlık çalışanlarının kullandığı maskelerle vatandaşın kullandığı maskelerin farklı olduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarının kullandıkları maskelerin ilk etapta kendilerini korumak için olması gerektiğini söyleyen Ölmez, "Vatandaşlar çok yoğun şekilde virüse maruz kalmadıkları için, devletin dağıttığı maskeler sadece bizden dışarıyı koruyacak maskelerdir. Buradaki tedbir bizden dışarıya bir şeylerin saçılmasını engellemek. Devlet bu maskeleri bize dağıtıyor ve o maskeleri biz çok rahatlıkla kullanabiliriz" dedi.

DHA
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