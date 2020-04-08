1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kavga eden dilencilere polisten biber gazlı müdahale

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik polisi, sosyal mesafeyi hiçe sayıp, saç saça kavgaya tutuşan dilenci kadınları biber gazı sıkarak ayırdı.
 08 Nisan 2020 19:45
Yazdır
Kavga eden dilencilere polisten biber gazlı müdahale

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik polisi, sosyal mesafeyi hiçe sayıp, saç saça kavgaya tutuşan dilenci kadınları biber gazı sıkarak ayırdı.

Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde dilencilik yapan 3 kadın, pazartesi günü saç saça kavga etmeye başladı. Dilenci kadınlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, kendilerini ayırmaya çalışan trafik polisine rağmen kavgayı sürdürdü.

Polisin biber gazı sıkmasıyla ayrılan kadınlar, bir süre sonra caddede dilenmeye devam etti.

Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga eden 3 dilencinin yanına gelen polis memurunun, kadınları ayıramayınca biber gazı sıktığı anlar yer alıyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı
08 Nisan 2020 19:52		 14 kişiye 'koronavirüs' paylaşımı soruşturması
08 Nisan 2020 19:30
Korona ile savaşan sağlık çalışanlarını soydu
08 Nisan 2020 17:37		 Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı
08 Nisan 2020 15:33
Önce oğlunu öldürdü, sonra da intihar etti
08 Nisan 2020 15:16		 Koronavirüs denetimi yapan sağlık görevlisine kamyonet çarptı
08 Nisan 2020 13:26
Artvin'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü 1 yaralı
08 Nisan 2020 12:23		 Sağlık personelinin çanta ve cüzdanlarını çalan şüpheli tutuklandı
08 Nisan 2020 11:17
Van polisinden, ele geçirdiği kaçak sigaralarla 'Evde kal' çağrısı
08 Nisan 2020 10:59		 Emeklileri dolandıran zanlı, polisin 'yardım ekibi' oyunuyla yakalandı
08 Nisan 2020 10:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:25 - Koronavirüs hastası: Rabbim yaşamama izin verdi20:21 - Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi20:17 - İngiltere Başbakanı Johnson iyileşiyor20:13 - Daron Acemoğlu: Türkiye'nin IMF sistemine ihtiyacı var20:10 - Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu edildi20:06 - AK Parti'li Özçelik: Yapılan yardımlar şahıslara iade edilecek20:02 - Bilecik'teki KYK yurdu seyyar hastaneye dönüştürüldü19:58 - Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti19:53 - İspanya ile ülkemizi krize sokan firmanın sahibi, Deva'nın kurucusu çıktı19:52 - Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı
19:47 - İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor19:45 - Kavga eden dilencilere polisten biber gazlı müdahale19:41 - AK Parti'den belediye başkanlarına 'hijyen' genelgesi19:38 - Öğretmenler, sağlık çalışanları için siperlik üretiyor19:35 - Sağlığımız için ortalama 1227 dolar harcadık19:32 - Uzmanında siyah maskelerle ilgili açıklama!19:30 - 14 kişiye 'koronavirüs' paylaşımı soruşturması19:16 - İtalya'da ölüm sayıları her geçen gün düşüyor!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
roman kratochvil 2
kronik hastalık 1
feyza altun 1
memurlar.netten mesaj almak 3
perte çıkmak 1
ibrahim temo 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
pişman değilim 1
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 1
okuldan kaçıp internet cafede oyun oynamak 3
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam