İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
|08 Nisan 2020 19:47
|Yazdır
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir teklif hazırlandı.
Görüş için iş dünyası örgütlerine sunulan yasa teklifi taslağındaki maddelere göre işten çıkarmalar üç ay süreyle yasaklanıyor.
İşverenlerin fesih yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla altı aya kadar uzatılabilecek.
Ancak işveren isterse işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. Ücretsiz izne çıkartılan işçiye devlet işsizlik fonundan günlük 39 lira 24 kuruş ödeyecek.
Ayrıca 15 Mart tarihinden sonra sonra işten çıkarılan ve yasal olarak işsizlik maaşı alamayanlara da günlük 39.24 TL ödenecek
Teklifte yer alan diğer maddelere ise şöyle;
Salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde gelir kriterine bakılmaksızın ihtiyacı olan yaşlılara bakım hizmeti verilecek ve bakım ücreti ödemesi yapılacak.
Aynı hak engelliler, çocuklar ve kadınlara da sağlanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilecik'teki KYK yurdu seyyar hastaneye dönüştürüldü
08 Nisan 2020 20:02
|Sinop'ta ilçeler arası seyahat yasağı getirildi
08 Nisan 2020 19:06
|Bakan Selçuk, TÜRMOB ve TOBB Başkanlarıyla 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü
08 Nisan 2020 18:19
|Muğla'da kronik hastalığı olmayanlar esnek çalışma sistemine dahil edildi
08 Nisan 2020 16:55
|İçişleri Bakanlığı: 'Açık Kapı' birimleri para dağıtmaz
08 Nisan 2020 16:53
|'601 sağlık çalışanı öldü' diyen Halk TV'ye para cezası
08 Nisan 2020 16:50
|Nöbetçi noterliklerin ilk yıl karnesi
08 Nisan 2020 16:37
|45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
08 Nisan 2020 15:59
|Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntıları belli oldu
08 Nisan 2020 15:28
|Rize'de otizmlilere 1 saat dışarı izni
08 Nisan 2020 15:21