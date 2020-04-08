İspanya ile ülkemizi krize sokan firmanın sahibi, Deva'nın kurucusu çıktı

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında en kritik sağlık malzemesi olan, solunum cihazı için, 26 Mart tarihinde bir tebliğ yayımladı ve solunum cihazlarının ihracatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartı getirdi. Tıklayınız Bu düzenleme nedeniyle, ihracat yapmak isteyen firmaların Türkiye'den izin alması ve yurt dışından gelen firmalarla anlaşma yapmaması gerekiyordu.

Ancak Türkiye'den bir firma, bu karara rağmen, İspanya'dan iki firmayla internet üzerinden anlaşma yaptı. Bir süre sonra da, İspanya basınında, Türkiye'nin, parası ödenmiş solunum cihazlarını göndermediği yönünde haberler çıktı. İki ülke arasında önemli bir kriz oluştu. İki ülkenin Dışişleri Bakanları açıklama yapmak zorunda kaldı. Türkiye, İspanya basınındaki kötü haberlerden dolayı, bu solunum cihazlarının ihracına izin vermek zorunda kaldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, krizin yaşandığı gün olan 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bazı firmaların, ihracata ilişkin yapılan düzenlemeleri bildiği halde, daha fazla para kazanmak için farklı ülkelerden gelen talepleri cevapsız bırakmadığını ya da Sağlık Bakanlığına yönlendirmek yerine sözleşme imzaladığını aktardı. Çavuşoğlu "Firmalar, üç beş kuruş fazla kazanacağız diye ülkemizi bu tuzağa düşürmemeli" dedi.

Herkes krizi yaratan firmayı merak ediyordu. O firma bugün, solunum cihazlarının sevki sırasında belli oldu.

Firmanın ismi Okuman Medikal.

Sahibi ise Mustafa Uçak....

Uçak, Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu Deva Partisi'nin 90 kişilik kurucu ekibinde yer alan isim.

Mustafa Uçak'ın sosyal medya hesabında, 30 Mart tarihinde Türkiye'nin solunum cihazıyla ilgili kararını eleştirdiği, profilinde ise Deva Parti'sinin kuruluş güne dair bir fotoğrafın yer aldığı görülüyor.