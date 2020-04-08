Daron Acemoğlu: Türkiye'nin IMF sistemine ihtiyacı var

MIT Öğretim Üyesi Prof. Daron Acemoğlu korona virüs pandemisi nedeniyle yaşananların küresel ekonomiye etkisinin hafif bir resesyon olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarla çalışması gerektiğini belirten Acemoğlu "Türkiye'nin yeterince önlem aldığını düşünmüyorum, önce virüsün etkisini durdurmak lazım, eğriyi düzleştirmek lazım, aynı zamanda ekonomiyi de kuvvetlendirmek lazım, bunun için Türkiye'nin bence uluslararası koordinasyona ihtiyacı var. IMF ya da dışarıdan gelen bir sistemin getirdiği güvene ihtiyacı var. Kaynaklar kısıtlı olduğu için bu tek başına yapılacak birşey değil" şeklinde konuştu.

Acemoğlu'nun bu açıklamalarına Tebernüş Kireççi tepki gösterdi. Kireçci şunları söyledi:

1) Bu adamlar neden koro halinde Türkiye'yi IMF'nin kapısına yönlendiriyor?

2) Acemoğlu hangi üniversitede görev yapıyor? Massachusetts Institute of Technology'de. Açıklamayı nereye yapıyor? Bloomberg HT'ye.

Bildiğiniz üzere Daron hoca Türkiye'yi çok sever:) Sabah akşam Türkiye'nin yükselişini ve büyümesini düşünür:) Tam bir Türkiye sevdalısıdır:)

3) Acemoğlu'nun Türkiye sevgisi küresel finans sistemine olan sevgisinden kat ve kat fazladır:) Bundan şüphe ederseniz hocaya haksızlık yaparsınız. Bu açıklamaların birinci nedeni olağan üstü Türkiye sevgisi:) Aman aklınıza başka bir şey gelmesin:) Hocayı sevin:)

4) Bana göre Türkiye'de finansal ve ekonomi piyasalarında yeni bir "2001 senaryosu" yazılacak. Bunun alt yapısı oluşturuluyor. Acemoğlu, "R"ci profesör ve benzerleri, eski ekonomi yöneticileri ve ekonomistler daha sık "IMF" temposu tutturursa şaşırmayın.

5) Eski ekonomi yöneticilerinin, ekonomistlerin ve ekonomi profesörlerinin bu ülkeye ve bu millete olan sevgilerinden dolayı geçmişlerine rahmet okumayı aksatmayın. Bizi o kadar çok düşünüyorlar ki geçmişleri böyle evlatlar dünyaya getirdiği için rahmeti fazlasıyla hak ediyor:)

6) Türkiye ekonomisinin durumu çok iyi değil. Ama bunların anlattığı kadar kötü de değil. Ama Türkiye'de belirli odaklar finansal kriz çıkarmak için hazırlık yapıyor. Yeni bir 2001 yaşatmak niyetleri... Sonrasında IMF gelecek. Düzenlemeler yapacak.

7) Sonrasında da iktidar partisi değişecek. Ortaya çıkacak başarı yeni iktidar partisinin hanesine yazılacak. Planlanan bu. 2001'de IMF ne yaptıysa aynısını yapacak. IMF'nin çantasında yeni bir şey yok. Olmaz. Ki yaptıkları her zaman kurtarmıyor da...

8) Türkiye IMF'siz bu süreçten çıkamaz mı? Çıkar. Çözümü çok zor değil. Türkiye'nin bu süreci sağ Salim atlatması için yapılması gerekenler bir A4 kağıdını geçmez. Neler bunlar?

9) İktidar partisinin üzerindeki kenelerden kurtulması gerekiyor. Bu kenelerden kurtulmadan sağlıklı ve hızlı kararlar alınamaz. Özellikle danışman ve diplomat olarak atanmış olan kenelerden kurtulması kaçınılmaz.

10) Kamuda liyakat şart. Layık olanların ve hak edenlerin hak ettiği yerlere getirilmesi gerekiyor. Bu bugünün sıkıntısı değil. Tüm iktidarlarda Türkiye'de bu sıkıntı yaşanır. Türkiye'de doğaldır. Ama sosyal medya sayesinde herkesin her şeyden anında haberi oluyor.

11) Sanki tüm kadrolara torpilliler atanmış havası oluşuyor. Bu geçmişte de böyleydi. Ama sosyal medya bu kadar yaygın olduğu için toplum farkına varmazdı. Şimdi ise anında farkında.

12) Dünyada bundan sonra yönetmek çok daha zor hale gelecek. Yönetilemez bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu sıkıntılar sadece bizde yok. ABD'de de Avrupa da benzer sıkıntılarla boğuşuyor. Bu daha da artacak.

13) Kamunun daha sağlıklı iş yapabilmesi için işini yapmayan ya da kötü yapanların -özel sektörde olduğu gibi- kovulması gerekiyor. İşini iyi yapanların ise ödüllendirilmesi ve terfi ettirilmesi şart.

14) Maliye yönetiminde havuz sistemi şart. Türkiye 2 yıl önce havuz sistemine geçecekti. Araya seçim girdi. Sonrasında da unutuldu gitti. Havuz sistemi borçlanma yükünü hafifletir.

15) Kamuda israfın bitirilmesi kaçınılmaz. İsraf tüm toplumları ve devletleri bitirir. Tasarruf ve iktisat ise toplumları ve devletleri yükseltir.

16) Daha fazla üretim odaklı hale gelmeliyiz. Daha fazla üretim daha fazla ihracat. Daha az lüks tüketim ve gösteriş... Sadece kamunun değil özel sektörün de gösterişten ve lüksten kaçması gerekir.