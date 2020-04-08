Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu edildi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen yaşlı kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
|08 Nisan 2020 20:10
|Yazdır
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen yaşlı kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Kovid-19 testi "pozitif" çıkan 79 yaşındaki Bakiye Yaylak, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastalığı yenen ve tedavisi tamamlanan Yaylak, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandı.
Yaylak, iyileştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bana bakan sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hastane şartları, çalışanların davranışları çok iyiydi. Herkesten Allah razı olsun." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bir Yeşilçam emektarı daha aramızdan ayrıldı
08 Nisan 2020 20:29
|Koronavirüs hastası: Rabbim yaşamama izin verdi
08 Nisan 2020 20:25
|Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi
08 Nisan 2020 20:21
|Koronavirüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı
08 Nisan 2020 19:15
|Kahvehane işletmecisi müşterilerinin borcunu sildi
08 Nisan 2020 19:07
|İstanbul'da 1 kişi 16 kişiye bulaştırdı: Amcadan tüm binaya yayıldı
08 Nisan 2020 18:51
|Futbol hakemi ve eşi koronavirüsü yendi
08 Nisan 2020 18:38
|Aytaç Yalman'ın eşi de koronavirüsten hayatını kaybetti
08 Nisan 2020 17:29
|Koronavirüs hayatımızda neleri değiştirdi?
08 Nisan 2020 13:34
|Başkentte mezarlıklar Kovid-19 nedeniyle ziyarete kapatıldı
08 Nisan 2020 12:57