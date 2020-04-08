Bir Yeşilçam emektarı daha aramızdan ayrıldı
Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Cevdet Balıkçı, tedavi gördüğü hastanede dün hayata veda etti.
|08 Nisan 2020 20:29
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Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Cevdet Balıkçı, tedavi gördüğü hastanede dün hayata veda etti. 79 yaşında aramızdan ayrılan oyuncu, koronavirüs önlemleri nedeniyle sessiz sedasız defnedildi.
200'ün üzerinde filmde rol aldı. Mafya babalarının adamları arasındaydı genelde.
Pos bıyıklı ve dazlak kafalı imajıyla hemen dikkat çekerdi.
Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Cevdet Balıkçı, dün sessiz sedasız gidiverdi.
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