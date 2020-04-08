1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir Yeşilçam emektarı daha aramızdan ayrıldı

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Cevdet Balıkçı, tedavi gördüğü hastanede dün hayata veda etti.
 08 Nisan 2020 20:29
Yazdır
Bir Yeşilçam emektarı daha aramızdan ayrıldı

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Cevdet Balıkçı, tedavi gördüğü hastanede dün hayata veda etti. 79 yaşında aramızdan ayrılan oyuncu, koronavirüs önlemleri nedeniyle sessiz sedasız defnedildi.

200'ün üzerinde filmde rol aldı. Mafya babalarının adamları arasındaydı genelde.

Pos bıyıklı ve dazlak kafalı imajıyla hemen dikkat çekerdi.

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Cevdet Balıkçı, dün sessiz sedasız gidiverdi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı
08 Nisan 2020 21:31		 Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
08 Nisan 2020 21:17
Koronavirüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu
08 Nisan 2020 21:09		 Maske takmayan vatandaş: Bu virüs bir siyonist oyunu
08 Nisan 2020 20:45
Koronavirüs hastası: Rabbim yaşamama izin verdi
08 Nisan 2020 20:25		 Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi
08 Nisan 2020 20:21
Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu edildi
08 Nisan 2020 20:10		 Koronavirüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı
08 Nisan 2020 19:15
Kahvehane işletmecisi müşterilerinin borcunu sildi
08 Nisan 2020 19:07		 Futbol hakemi ve eşi koronavirüsü yendi
08 Nisan 2020 18:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:58 - Ünlü profesör 'Ahmet Hakan'ı nasıl döveriz' örneği verdi21:53 - İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı21:48 - Etiyopya ve Liberya OHAL ilan etti21:43 - Yılmaz Tunç: Bu, bir genel af değil. Özel af da değil21:37 - Erdoğan'dan kampanyaya destek verenlere teşekkür21:31 - Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı21:26 - Günlük araç kiralama hacmi yüzde 50'den fazla azaldı21:21 - Toç Bir-Sen'den 'Koronavirüsün Tarıma Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri' raporu21:17 - Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor21:13 - Türk Kızılay ve TikTok Kovid-19'a karşı iş birliği yaptı
21:09 - Koronavirüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu21:05 - İbrahim Kalın: DSÖ önleyici tedbirler alacak şekilde yetkilendirilmeli21:01 - Yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısı 222'ye yükseldi20:57 - 3 üniversite koronavirüs aşısı için bir araya geldi20:53 - İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM'de görüşülüyor20:49 - 'İŞ-KUR İl Müdürü karantinaya alındı' iddiası yalanlandı20:45 - Maske takmayan vatandaş: Bu virüs bir siyonist oyunu20:41 - Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pişman değilim 1
Pizza 3
Parayla maske satışının yasaklanmasi 2
bıyık bırakmak 6
bottle boys 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
bamya 1
pırasa 1
erdoğan'ın fatih portakal hakkında suç duyurusunda bulunması 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam