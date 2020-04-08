1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun

Veterinerler, hayvanlar arasında koronavirüs salgının yayılmaması için kedi sahiplerine hayvanlarını evde tutmaları çağrısı yapıyor.
 08 Nisan 2020 20:41
Yazdır
Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun

Kedilerin diğer kedilerden koronavirüs kapma ihtimali olsa da kedilerin sahipleri için bir tehlike arz etmediğini vurgulayan İngiliz Veterinerler Birliği, daha çok evde hastalık belirtisi gösteren biri varsa kedilerin evde tutulması tavsiyesini veriyor.

İngiliz Veterinerler Birliği Başkanı Daniella Dos Santos, evcil hayvan sahiplerinin iyi el temizliği kurallarına uyması gerektiğini de vurguluyor.

Dos Santos buna gerekçe olarak da evcil hayvanların hastalığı taşıyan biriyle temasa geçmeleri takdirde virüsü tüylerinde taşıyabilmeleri ihtimalini gösteriyor.

Hong Kong Şehir Üniversitesi'nden Dr. Angel Almendros, BBC'ye yaptığı açıklamada evde yaşayan hayvanından ötürü Covid-19 hastalığına yakalanan hiçbir vakanın olmadığını ifade etti.

Almendros, Hong Kong'da 17 yaşındaki evcil bir köpeğin sahibinden koronavirüsü kaptığını gördüklerini; ancak buna rağmen hayvanların hastalık belirtileri taşımadığını ifade etti.

BİR KAPLANIN KORONAVİRÜS POZİTİF ÇIKTI

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir kaplanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine virüsün hayvanlardan insanlara geçip geçemeyeceğine dair endişeler ortaya çıkmıştı.

Nadia adlı dört yaşındaki Malezya kaplanının, koronavirüse yakalanan ilk kaplan olduğu belirtilmişti. Hayvanın hastalığı bir bakıcıdan kaptığı açıklandı.

Hayvanat bahçesinin açıklamasına göre, solunum güçlüğü belirtileri gösteren Nadia ve diğer beş kaplana koronavirüs testi yapıldı.

CNN'e göre sadece Nadia'nın testi pozitif çıktı. Hayvanat bahçesindeki diğer hayvan türleri arasında başka vakaya rastlanmadı.

ABD Tarım Bakanlığı, virüs hakkında yeterli bilgi olmadığı için koronavirüs teşhisi konulan kişilerin ev hayvanları dahil tüm hayvanlarla temaslarını asgariye indirmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

HAYVANLARDAN İNSANA GEÇTİĞİNE DAİR DELİL YOK

Belçika'da bir kedinin sahibinden hastalık kaptığı ortaya çıkmış, Çin'de de hastalığın kediden kediye geçebildiğini gösteren laboratuvar testleri yapılmıştı.

Ancak bilim insanlarına göre insanlardan hayvanlara virüsün geçebildiğine dair kanıtlar ortaya çıksa da hayvanlardan insanlara geçtiğine dair henüz bir delil yok.

Hong Kong Şehir Üniversitesi'nden Dr. Angel Almendros, yeni koronavirüsün ilk başta hayvanlardan insanlara geçmesiyle ortaya çıktığını; ancak büyük ihtimalle bunun insanların o hayvanları yemesinden ötürü kaynaklandığını belirtti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3 üniversite koronavirüs aşısı için bir araya geldi
08 Nisan 2020 20:57		 Uzmanında siyah maskelerle ilgili açıklama!
08 Nisan 2020 19:32
Bakanlığın Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsü izole edildi
08 Nisan 2020 18:59		 Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor
08 Nisan 2020 17:21
Dünya koronavirüsten ne zaman kurtulur?
08 Nisan 2020 15:24		 Plazma tedavisinde bir bağışçı 6 hastaya umut olacak
08 Nisan 2020 06:10
Testlerdeki renklerin anlamı belli oldu
07 Nisan 2020 23:32		 İlaç için hastaneye gitti, karantinada olduğu ortaya çıktı
07 Nisan 2020 22:12
Koronavirüsü yenen yaşlı çiftin doktoru konuştu
07 Nisan 2020 21:32		 Testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
07 Nisan 2020 21:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:58 - Ünlü profesör 'Ahmet Hakan'ı nasıl döveriz' örneği verdi21:53 - İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı21:48 - Etiyopya ve Liberya OHAL ilan etti21:43 - Yılmaz Tunç: Bu, bir genel af değil. Özel af da değil21:37 - Erdoğan'dan kampanyaya destek verenlere teşekkür21:31 - Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı21:26 - Günlük araç kiralama hacmi yüzde 50'den fazla azaldı21:21 - Toç Bir-Sen'den 'Koronavirüsün Tarıma Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri' raporu21:17 - Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor21:13 - Türk Kızılay ve TikTok Kovid-19'a karşı iş birliği yaptı
21:09 - Koronavirüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu21:05 - İbrahim Kalın: DSÖ önleyici tedbirler alacak şekilde yetkilendirilmeli21:01 - Yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısı 222'ye yükseldi20:57 - 3 üniversite koronavirüs aşısı için bir araya geldi20:53 - İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM'de görüşülüyor20:49 - 'İŞ-KUR İl Müdürü karantinaya alındı' iddiası yalanlandı20:45 - Maske takmayan vatandaş: Bu virüs bir siyonist oyunu20:41 - Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
la casa de papel 3
Toplum bilimi kurulu 2
mem.net sözlük cafe 5
bottle boys 1
ayakkabı doyumsuzluğu 1
pırasa 1
gram altın 2
kabuğuna çekilmek 1
feyza altun 1
epttavm 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam