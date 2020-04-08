Maske takmayan vatandaş: Bu virüs bir siyonist oyunu
|08 Nisan 2020 20:45
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Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini giderek artırırken Adana'da bir şahıs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyararak maske dağıtan polise maske takmamak için direndi ve "Devletin kullanmış olduğu tedbirlere uyarız ama bu virüsün bir siyonist oyunu olduğuna inanıyorum ben. Bunlar boş şeyler. Bu milleti böyle şeylerle uğraştırmayın" dedi.
Yeni tip korona virüs nedeniyle alınan önlemleri Adana polisi sokakta birebir takip ederek uyguluyor. Yunus ekipleri, Bülent Angın Bulvarı'nda bulunan park, kaldırım ve dolmuşlarda denetim yaptı. Polis, parkta oturan gençleri uyarıp evlerine gönderirken, kaldırımda maske olmadan yoluna devam edenleri de durdurup maske verdi.
Ancak bir vatandaş, genç olduğunu söyleyip virüsün kendisine bir şey yapmayacağını savunarak maske almak istemedi. Polis, şahsa yine de maske verdi.
Yunus ekipleri, daha sonra dolmuşları da durdurarak yolcularda maske olup olmadığını, sosyal mesafeye uygun oturup oturmadıklarını kontrol etti.
Polis araçlarından da sürekli yasaklarla ilgili anonslar yapıldı.
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