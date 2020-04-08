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'İŞ-KUR İl Müdürü karantinaya alındı' iddiası yalanlandı

İŞ-KUR İl Müdürü Ayşe Ak, yaptığı açıklamada müdürlüğün karantinaya alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
 08 Nisan 2020 20:49
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'İŞ-KUR İl Müdürü karantinaya alındı' iddiası yalanlandı

İŞ-KUR İl Müdürü Ayşe Ak, yaptığı açıklamada müdürlüğün karantinaya alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İŞ-KUR İl Müdürü Ayşe Ak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İl Müdürlüğümüzde rutin iş ve işlemlerimiz yürütülmekte iken 08.04.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından İl Müdürlüğümüze ulaşılmış ve Kurumumuz servis şoförlüğü yapmakta iken bir süredir raporlu olan ve çalışmayan şirket personelinin yapılan COVİD-19 test sonuçlarının pozitif çıkması neticesinde, bu kişinin kullandığı serviste yolculuk yapan 20 personelimizin de tedbir amaçlı testlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu durum üzerine hizmet binamıza gelinerek bu 20 personelimize test yapılmış, yapılan test sonucunda şoför olarak görev yapan 2 şirket personeli ve 2 Kurum personelinde daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bununla birlikte test yapılan diğer kurum çalışanlarının sonuçları ise negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan 4 kişi yine İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince denetim ve kontrol altına alınarak gerekli işlemler başlatılmıştır. Kurumdaki diğer personeller için de İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince hizmet binamızda gerekli açıklamalar yapılmış olup çalışanların bireysel izolasyonlarını sağlaması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafelerini koruması vb konularında bilgi verilmiştir. Bugün saat 18:00 civarında çeşitli basın organlarında yapılan ve "Kayseri İŞKUR Binası 40 Personel ile Karantinaya Alındı!" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli idari tedbirler alınmak suretiyle İl Müdürlüğümüzde çalışmalar devam etmekte olup, Kurumumuzun tüm iş ve işlemleri www.iskur.gov.tr internet adresimiz, ALO 170 çağrı merkezimiz ve E-Devlet üzerinden yürütülebilmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığını tehlikeye atmamaları açısından bu kanalları kullanmaları büyük önem taşımaktadır."
İhlas Haber Ajansı
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