Yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısı 222'ye yükseldi

ÖZEL SAĞLIK KURUMUNDA ÇALIŞIRKEN 2020/5 TERCİHLERİNDE YERLEŞEN ADAYLAR NE YAPACAK? Sağlık Bakanlığı, 2020/5 KPSS tercih işlemlerinde yerleşen adayların göreve başlama işlemleriyle ilgili resmi duyuruyu yayımladı. Resmi duyurunun 12. maddesinde, Koronavirüsle mücadelede zafiyet oluşmaması için önemli bir tedbir yer aldı. Buna göre, pandemi hastanesi olarak çalışan üniversite veya özel sağlık kurumlarında çalışanlar, koronavirüsle mücadele bir aksaklık oluşmaması için direkt olarak yerleştiği kadroya gidip başlayamayacak. Bu durumdakilerin, çalıştığı işyerlerinden "ilgilinin görevinden ayrılması halinde sağlık hizmetinde aksama olmayacağına" şeklinde bir belge alması gerekmektedir. Bu belgeyi alanlar, Sağlık Bakanlığında göreve başlayabilecektir.