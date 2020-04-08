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Yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısı 222'ye yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.
 08 Nisan 2020 21:01
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Yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısı 222'ye yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı
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