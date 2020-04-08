Koronavirüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu
Van'da korona virüs nedeniyle tedavi altına alınan hastanede iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
|08 Nisan 2020 21:09
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Van'da korona virüs nedeniyle tedavi altına alınan hastanede iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Senatosu, Dursun Odabaş Tıp Merkezinde korona virüs nedeniyle tedavi gören 3 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan biri 45, iki 75 yaş grubundaki hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, sevincini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
"Bir sağlık çalışanın tüm yorgunluğunun geçtiği an taburculuk. COVİD-19 tanısıyla takip ve tedavisi biterek taburcu olan hastalarımız oldukça sağlık çalışanları olarak umutlarımız artıyor."
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