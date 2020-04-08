1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Kızılay ve TikTok Kovid-19'a karşı iş birliği yaptı

Türk Kızılay'ın "Önlemini Al Sağlıklı Kal" kampanyası için kendi içeriklerini oluşturan tanınmış TikTok fenomenleri, koronavirüsten nasıl korunulabileceğini ve alınması gereken tedbirleri videolar aracılığıyla anlattı.
 08 Nisan 2020 21:13
Yazdır
Türk Kızılay ve TikTok Kovid-19'a karşı iş birliği yaptı

Türk Kızılay'ın "Önlemini Al Sağlıklı Kal" kampanyası için kendi içeriklerini oluşturan tanınmış TikTok fenomenleri, koronavirüsten nasıl korunulabileceğini ve alınması gereken tedbirleri videolar aracılığıyla anlattı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, kısa video uygulaması TikTok, Dünya Sağlık Örgütü ile yürüttüğü Kovid-19 kampanyasının Türkiye ayağında, Kızılay ile iş birliği yaptı.

Türk Kızılay'ın "Önlemini Al Sağlıklı Kal" kampanyası için kendi içeriklerini oluşturan tanınmış TikTok fenomenleri, koronavirüsten nasıl korunulacağını ve alınması gereken tedbirleri videolar aracılığıyla anlatıyor. Bu kapsamda, TikTok fenomenleri Kovid-19 farkındalık çalışmaları ve toplum sağlığı için paylaşımlar yapıyor.

Hastalıktan nasıl korunulacağına dair içerikler paylaşılan videoların yanı sıra kullanıcılar da önlemlerini "#önlemalsağlıklıkal" etiketiyle paylaşabiliyorlar.

Kovid-19'dan korunmak amacıyla yapılan paylaşımlarda eğlenceli olduğu kadar öğretici videolar da bulunuyor. Farkındalık amacıyla videolar paylaşan 14 içerik üreticisi, 14 önemli kuralı, evlerini nasıl temizlediklerini, hijyen kurallarını ve evde nasıl vakit geçirdiklerini eğlenceli videolarla takipçilerine aktarıyor.

Kızılay'ın oluşturduğu kampanya kapsamında "#önlemalsağlıklıkal" etiketiyle yapılan paylaşımlarda işaret diliyle alınması gereken önlemleri anlatan kullanıcılar da var. Ellerini nasıl yıkadıklarını gösterenler, sosyal mesafeyi nasıl koruduklarını komik videolarla kurgulayan fenomenler de ilgiyle takip ediliyor.

Global farkındalık çalışmalarını Dünya Sağlık Örgütü ile yürüten TikTok, Kızılay tarafından hazırlanan Kovid-19 bilgilendirme sayfasının da resmi destekçisi oldu. Ana sayfada herkesin gördüğü "Covid-19" butonu ile erişime açık olan bilgilendirme sayfasında içerikler paylaşılıyor.

Öte yandan, Türk Kızılay kendi TikTok hesabından profesyonel kadrosu tarafından hazırlanan psikososyal destek videolarını da yayınlıyor.

Bu paylaşımlarda ruh sağlığını güçlü tutmak için yapılması gerekenler, çocukların sağlıklı gelişimi için neler yapılması gerektiği, dikkat ve bellek etkinlikleri gibi içerikler takipçilerin beğenisine sunuluyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
WhatsApp, mesaj iletimini sınırlandırdı
07 Nisan 2020 13:11		 Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
06 Nisan 2020 11:44
Google, kimlerin evde kalıp kalmadığını açıklayacak
04 Nisan 2020 05:38		 Sosyal medyadaki 2 hesap sahibi gözaltına alındı
02 Nisan 2020 22:46
WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi
29 Mart 2020 16:48		 İçişleri Bakanlığı'ndan sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı
27 Mart 2020 23:54
En çok kullanılan uzaktan video plaformları
26 Mart 2020 22:46		 iOS 13.4 ve iPadOS 13.4 güncellemesi çıktı
25 Mart 2020 10:59
Youtube dünya çapında video kalitesini sınırlıyor!
24 Mart 2020 23:28		 Prof. Ateş Kara'nın, sosyal medya hesabını kullanması gerekiyor
22 Mart 2020 23:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:58 - Ünlü profesör 'Ahmet Hakan'ı nasıl döveriz' örneği verdi21:53 - İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı21:48 - Etiyopya ve Liberya OHAL ilan etti21:43 - Yılmaz Tunç: Bu, bir genel af değil. Özel af da değil21:37 - Erdoğan'dan kampanyaya destek verenlere teşekkür21:31 - Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı21:26 - Günlük araç kiralama hacmi yüzde 50'den fazla azaldı21:21 - Toç Bir-Sen'den 'Koronavirüsün Tarıma Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri' raporu21:17 - Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor21:13 - Türk Kızılay ve TikTok Kovid-19'a karşı iş birliği yaptı
21:09 - Koronavirüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu21:05 - İbrahim Kalın: DSÖ önleyici tedbirler alacak şekilde yetkilendirilmeli21:01 - Yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısı 222'ye yükseldi20:57 - 3 üniversite koronavirüs aşısı için bir araya geldi20:53 - İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM'de görüşülüyor20:49 - 'İŞ-KUR İl Müdürü karantinaya alındı' iddiası yalanlandı20:45 - Maske takmayan vatandaş: Bu virüs bir siyonist oyunu20:41 - Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okuldan kaçıp internet cafede oyun oynamak 3
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 4
Pizza 3
pırasa 1
Parayla maske satışının yasaklanmasi 2
gizli saç traşına yapılan polis baskını 1
perte çıkmak 1
ibrahim temo 1
bottle boys 1
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam