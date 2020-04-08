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Toç Bir-Sen'den 'Koronavirüsün Tarıma Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri' raporu

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen); Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en statejik sektörlerin başında gelen tarım sektöründe oluşabilecek olası olumsuzlukları önlemeye yönelik yapılabilecek kısa, orta ve uzun vadeli planlara ilişkin bir odak analizi hazırladı
 08 Nisan 2020 21:21
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Toç Bir-Sen'den 'Koronavirüsün Tarıma Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri' raporu

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen); Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en statejik sektörlerin başında gelen tarım sektöründe oluşabilecek olası olumsuzlukları önlemeye yönelik yapılabilecek kısa, orta ve uzun vadeli planlara ilişkin bir odak analizi hazırladı.

Toç Bir-Sen Ar-Ge Komisyonu tarafından hazırlanan; "Koronavirüsün Türkiye Tarımına Olası Etkileri ve Çözüm Önerilerimiz" başlıklı odak analizde, salgın sonrasında ortaya çıkabilecek olası riskler ortaya konarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ve aynı zamanda milli birlik ve beraberlik seferberliğine dönüşen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına değinerek oluşan, bu birlik ve beraberlik ruhunun tarımsal üretimin artırılmasına yönelik olarak da devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Ayrıca uzun vadede salgının ekonomik, sağlık, tarım, gıda, ulaşım, lojistik, eğitim ve turizm sektörleri başta olmak üzere tüm sektörler üzerinde farklı şiddette, kısa, orta ve uzun vadeli olumsuz etkileri olacağının da altının çizildiği analizde; "Gıda güvencesini üretime dayalı yani öz kaynakları ile karşılayan ülkeler bu zorlu süreçten daha güçlü çıkarken, ürettiğinden fazlasını tüketen ve açığı ithalat ile kapatan ülkeler ise gıda konusunda dışa bağımlı hale gelecek ve kıtlık hatta açlık gibi çok büyük problemler ile karşılaşacaktır. Yaklaşık 850 milyon insanın aç uyuduğu ve her gün yaklaşık 22 bin insanın açlıktan öldüğü bir Dünyada olası bir gıda kıtlığının Koronavirüs salgınından çok daha fazla ölümlere yol açacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir" denildi.

Tarımsal Üretim, İç Piyasa ve Tarımsal Ürünlerin Dış Ticaretine Yönelik Alınması Gereken Önlemlerin sunulduğu analizde; "Toplum olarak tüm sorumluluğu kamu kurumlarının sırtına yüklemek yerine vatandaş olarak 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' anlayışı ile hareket edip; başta su olmak üzere doğal kaynaklarımız üzerinden elde edilen enerji ve gıda maddelerini israf etmemeliyiz. Ülkemizin bu savaştan en güçlü şekilde ve "Gıda Egemenliğini" sağlamış bir ülke olarak çıkabilmesi için hep birlikte çalışmalı ve birlikte başarmalıyız" ifadelerine yer verildi.

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